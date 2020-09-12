В ярославском педуниверситете коронавирус выявили у студентов: в каком они состоянии

В ярославском педуниверситете у студентов нашли коронавирус
В Ярославском педагогическом университете у двух студентов выявили коронавирус. Эту информацию порталу 76.RU подтвердили в вузе.
— Оба студента обучаются в одной учебной группе. Все студенты данной группы переведены на дистанционный режим обучения. Заболевание у студентов протекает в лёгкой форме, они находятся на контроле. Университет работает с учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора — соблюдается масочный режим, измеряется температура, проводится обработка помещений, — прокомментировал ситуацию проректор по научной работе ЯГПУ имени Ушинского Александр Ходырев.
В связи с напряженной ситуацией ректор ЯГПУ Михаил Груздев обратился в соцсетях вуза к студентам.
— Угроза распространения коронавирусной инфекции не миновала. К сожалению, есть заболевшие среди родственников студентов и сотрудников университета. Есть случаи заболевания среди студентов. Понимаю, что молодые люди очень часто не осознают значимость проблемы. Действительно, молодежь чаще всего с инфекцией справляется легко, но при этом является её активным переносчиком.Пожалуйста, будьте предельно внимательны к своему здоровью и здоровью тех, кто вас окружает. При появлении первых признаков заболевания незамедлительно обращайтесь к врачам и ни в коем случае не приходите в университет. Возьмите за правило каждое утро профилактически измерять температуру. Что поделать, надо научиться жить по-новому.
Также Михаил Груздев сказал о необходимости сообщать в деканаты о проблемах со здоровьем у самих студентов и их близких — в вузе подскажут, как действовать.
— Использование масок (не на подбородке!) на занятиях и всё время пребывания в университете строго обязательно! В соответствии с требованиями Роспотребнадзора без маски может быть только преподаватель, ведущий занятие. В течение дня, находясь в университете, при каждом удобном случае мойте руки, — добавил ректор.
Михаил Груздев признался, что особую тревогу у него вызывает ситуация в общежитиях.
— Пожалуйста, не посещайте комнаты своих друзей. В местах общего пользования (коридоры, кухни) используйте защитные маски. Поймите, что в случае возникновения инфекции в общежитиях мы должны будем действовать очень жестко (вплоть до полного закрытия общежитий). Давайте попробуем этого избежать. Мы очень хотим, чтобы учебный процесс продолжался в обычном режиме, но это зависит от каждого из нас, от культуры и цивилизованности нашего поведения, — обратился он к студентам.
Напомним, на дистанционное обучение в Ярославской области уже переведено восемь классов в Ярославле и Рыбинске. Кроме того, в Переславском районе на карантин закрыли целую школу — у четырех педагогов выявили COVID-19.