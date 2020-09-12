В ярославском педуниверситете коронавирус выявили у студентов: в каком они состоянии

В связи с напряженной ситуацией ректор ЯГПУ Михаил Груздев обратился в соцсетях вуза к студентам.



— Угроза распространения коронавирусной инфекции не миновала. К сожалению, есть заболевшие среди родственников студентов и сотрудников университета. Есть случаи заболевания среди студентов. Понимаю, что молодые люди очень часто не осознают значимость проблемы. Действительно, молодежь чаще всего с инфекцией справляется легко, но при этом является её активным переносчиком.Пожалуйста, будьте предельно внимательны к своему здоровью и здоровью тех, кто вас окружает. При появлении первых признаков заболевания незамедлительно обращайтесь к врачам и ни в коем случае не приходите в университет. Возьмите за правило каждое утро профилактически измерять температуру. Что поделать, надо научиться жить по-новому.



Также Михаил Груздев сказал о необходимости сообщать в деканаты о проблемах со здоровьем у самих студентов и их близких — в вузе подскажут, как действовать.



— Использование масок (не на подбородке!) на занятиях и всё время пребывания в университете строго обязательно! В соответствии с требованиями Роспотребнадзора без маски может быть только преподаватель, ведущий занятие. В течение дня, находясь в университете, при каждом удобном случае мойте руки, — добавил ректор.

