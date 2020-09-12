Еще два класса в Ярославле закрыли на карантин по коронавирусу
Еще два класса в Ярославле закрылись на карантин по коронавирусу. На этот раз из-за угрозы распространения COVID-19 на дистанционное обучение пришлось отправиться ученикам школы № 9 имени Ивана Ткаченко, которая расположена на улице Чкалова.
— В одном классе заболевание выявили у ребёнка, в другом — у тренера класса, — рассказали родители учеников школы.
В департаменте образования Ярославской области информацию о переводе детей из двух классов на дистант подтвердили. Правда, по данным чиновников, на сегодняшний день есть информация о трёх заболевших учениках. О том, подхватил ли вирус кто-то из педагогов, пока достоверно не известно.
Напомним, в Ярославле и Рыбинске на карантин по коронавирусу уже было закрыто шесть классов. Кроме того, в Переславском районе Ярославской области на дистанционное обучение перевели целую сельскую школу, так как COVID-19 был выявлен у половины ее учителей.