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Еще два класса в Ярославле закрыли на карантин по коронавирусу

COVID-19 выявили сразу у трёх учеников

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В Ярославской область на карантин закрыто 8 классов и одна школа

В Ярославской область на карантин закрыто 8 классов и одна школа

Еще два класса в Ярославле закрыли на карантин по коронавирусу

Еще два класса в Ярославле закрылись на карантин по коронавирусу. На этот раз из-за угрозы распространения COVID-19 на дистанционное обучение пришлось отправиться ученикам школы № 9 имени Ивана Ткаченко, которая расположена на улице Чкалова.

— В одном классе заболевание выявили у ребёнка, в другом — у тренера класса, — рассказали родители учеников школы.

В департаменте образования Ярославской области информацию о переводе детей из двух классов на дистант подтвердили. Правда, по данным чиновников, на сегодняшний день есть информация о трёх заболевших учениках. О том, подхватил ли вирус кто-то из педагогов, пока достоверно не известно.

Напомним, в Ярославле и Рыбинске на карантин по коронавирусу уже было закрыто шесть классов. Кроме того, в Переславском районе Ярославской области на дистанционное обучение перевели целую сельскую школу, так как COVID-19 был выявлен у половины ее учителей.

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