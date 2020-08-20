Готовиться к дистанту: Роспотребнадзор дал школам рекомендации на новый учебный год

В Ярославской области рассказали о масочном режиме в школах
Минпросвещения России и Роспотребнадзор направили в регионы рекомендации, которые должны помочь сохранить здоровье педагогов и учащихся в наступающем учебном году.
Предписание включает в себя:
- «утренний фильтр» — измерение температуры ученикам при входе в школу, чтобы не пропустить детей с признаками ОРВИ;
- чтобы дети не толпились при входе, открывать все двери в школе;
- уборки с антисептическими средствами, наличие антисептиков для рук, мыла в туалете и использование приборов для обеззараживания воздуха;
- использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) персоналом пищеблоков. Про остальных ничего не сказано;
- закрепление за каждым классом отдельного кабинета (кроме кабинетов, требующих специального оборудования);
- разработать такое расписание уроков и график посещения столовой, чтобы минимизировать контакты между классами. Но при этом занятия должны начинаться не раньше 8 часов;
- запрет на массовые мероприятия: линейки 1 сентября лучше провести по классам или параллелям на открытом воздухе, родителям при этом надо быть в масках;
- перенос внеурочной деятельности на каникулы и выходные, факультативы — в дистанционный режим (при наличии условий);
- на случай ухудшения эпидемической ситуации предусмотреть возможность дистанционного обучения.
На сколько собираются выполнять эти правила в Ярославской области? И как быть с ношением масок в школах, ведь у нас в регионе ещё действует обязательный масочный режим? Эти вопросы мы адресовали в региональный департамент образования.
— Решение о соблюдении рекомендаций Минпросвещения и Роспотребнадзора, в том числе о введении масочного режима, должны будут принимать непосредственно в школах в зависимости от эпидемической ситуации в районе, — прокомментировали в департаменте образования Ярославской области.
Напомним, по всей стране ходят слухи о переводе школ с 20 сентября на дистанционный режим. Власти Ярославской области эту информацию не подтвердили. Зато стало известно о повышении цен на школьные завтраки.