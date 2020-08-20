Готовиться к дистанту: Роспотребнадзор дал школам рекомендации на новый учебный год

использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) персоналом пищеблоков. Про остальных ничего не сказано;



закрепление за каждым классом отдельного кабинета (кроме кабинетов, требующих специального оборудования);



разработать такое расписание уроков и график посещения столовой, чтобы минимизировать контакты между классами. Но при этом занятия должны начинаться не раньше 8 часов;



запрет на массовые мероприятия: линейки 1 сентября лучше провести по классам или параллелям на открытом воздухе, родителям при этом надо быть в масках;



перенос внеурочной деятельности на каникулы и выходные, факультативы — в дистанционный режим (при наличии условий);



на случай ухудшения эпидемической ситуации предусмотреть возможность дистанционного обучения.



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На сколько собираются выполнять эти правила в Ярославской области? И как быть с ношением масок в школах, ведь у нас в регионе ещё действует обязательный масочный режим? Эти вопросы мы адресовали в региональный департамент образования.



— Решение о соблюдении рекомендаций Минпросвещения и Роспотребнадзора, в том числе о введении масочного режима, должны будут принимать непосредственно в школах в зависимости от эпидемической ситуации в районе, — прокомментировали в департаменте образования Ярославской области.

