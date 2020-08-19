В Ярославской области подорожают школьные завтраки: власти назвали новую цену

В Ярославской области подорожают школьные завтраки
В Ярославской области с 1 сентября подорожают школьные завтраки. Разговоры об этом ходили уже с начала месяца. И вот на заседании региональной думы 18 августа директор Департамента образования Ярославской области Ирина Лобода подтвердила, что правительство приняло соответствующее решение. Власти назвали новую цену: вместо 50 рублей стоимость горячего питания в школах вырастет до 57 рублей 69 копеек.
— Решение принято для того, чтобы улучшить качество питания, — прокомментировали в департаменте образования.
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При этом все школьники с 1 по 4 класс включительно будут завтракать в учебных учреждениях бесплатно. За них деньги заплатит государство.
— Средства на эти цели в размере 171 миллиона рублей поступят из федерального бюджета, 70 миллионов рублей предусмотрены в региональном бюджете. На 2021 год федеральная субсидия на обеспечение школьников бесплатными завтраками и обедами составит более 400 миллионов рублей, — пояснила Ирина Лобода.
А вот родителям учеников средних и старших классов придется выкладывать новые суммы из собственного кармана. Но не всем — действовавшие ранее льготы для школьников 5–11 классов сохранятся. Поэтому, например, дети из малоимущих семей, дети-инвалиды и ряд других категорий по-прежнему смогут питаться бесплатно.
Напомним, решение о переводе всех учеников младших классов на бесплатное питание принято для исполнения поручений президента, озвученных в послании Федеральному собранию в январе этого года.