В Ярославской области подорожают школьные завтраки: власти назвали новую цену

СЮЖЕТ Школьное питание

При этом все школьники с 1 по 4 класс включительно будут завтракать в учебных учреждениях бесплатно. За них деньги заплатит государство.

— Средства на эти цели в размере 171 миллиона рублей поступят из федерального бюджета, 70 миллионов рублей предусмотрены в региональном бюджете. На 2021 год федеральная субсидия на обеспечение школьников бесплатными завтраками и обедами составит более 400 миллионов рублей, — пояснила Ирина Лобода.



А вот родителям учеников средних и старших классов придется выкладывать новые суммы из собственного кармана. Но не всем — действовавшие ранее льготы для школьников 5–11 классов сохранятся. Поэтому, например, дети из малоимущих семей, дети-инвалиды и ряд других категорий по-прежнему смогут питаться бесплатно.



Напомним, решение о переводе всех учеников младших классов на бесплатное питание принято для исполнения поручений президента, озвученных в послании Федеральному собранию в январе этого года.