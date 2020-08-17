В ярославских школах выдадут бесплатное горячее питание: кому положено

В ярославских школах выдадут бесплатное горячее питание
Ярославский губернатор внес в думу законопроект, по которому в новом учебном году детям в школах будет положено бесплатное горячее питание. Но не всем.
— С нового учебного года для учеников начальной школы в регионе будет организовано бесплатное горячее питание, — уточнил Дмитрий Миронов. — В сентябре за парты сядут более 58 тысяч учеников начальной школы. Мы так же, как и другие регионы, получим федеральную субсидию на организацию бесплатного горячего питания для младшеклассников. Размер субсидии составит 171 миллион рублей, более 70 миллионов рублей мы выделим из областного бюджета.
СЮЖЕТ
При этом, как рассказали поставщики питания, было предложено увеличить стоимость школьного завтрака с 50 рублей до 50 рублей 70 копеек. И они уверяют, что как только увеличится стоимость питания для льготников, то на столько же поднимется цена и для всех остальных.
— Предварительно мы знаем, что стоимость увеличится с 50 рублей до 50 рублей 57 копеек, — рассказывал исполнительный директор «Комбината социального питания» Владимир Руденко.
Правда, теперь уточнить у него детали затруднительно — на прошлой неделе Кировский районный суд Ярославля отправил его в колонию общего режима на 3,5 года после скандала с больничной едой. Речь идёт о поставках питания в психиатрическую больницу Ярославля, госконтракт на это получила ещё одна фирма, которой руководил Владимир Руденко, — «Корпоративный кейтеринг».