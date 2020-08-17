В ярославских школах выдадут бесплатное горячее питание: кому положено

Ярославский губернатор внес в думу законопроект, по которому в новом учебном году детям в школах будет положено бесплатное горячее питание. Но не всем.

— С нового учебного года для учеников начальной школы в регионе будет организовано бесплатное горячее питание, — уточнил Дмитрий Миронов. — В сентябре за парты сядут более 58 тысяч учеников начальной школы. Мы так же, как и другие регионы, получим федеральную субсидию на организацию бесплатного горячего питания для младшеклассников. Размер субсидии составит 171 миллион рублей, более 70 миллионов рублей мы выделим из областного бюджета.