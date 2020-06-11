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Образование

Родителям учеников начальных классов не придется сдавать деньги на завтраки

В Ярославской области введут бесплатное питание для части школьников

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Начальные классы в школах будут питаться бесплатно

Начальные классы в школах будут питаться бесплатно

С 1 сентября родителям учеников 1–4 классов в Ярославской области не придется сдавать деньги на школьные завтраки. Кормить младших школьников будут совершенно бесплатно. Об этом Владимир Путин заявил во время своего послания Федеральному собранию в январе этого года.

— Закон принят. Сейчас проходит сложный этап его запуска. Все предварительные процедуры в Ярославле отработаны, проведён аудит материально–технических условий школьных столовых, составлен план дальнейших действий, — рассказал Владимир Волков.

Сейчас в регионах ждут от федерального уровня разъяснений о меню и о других нюансах. После этого город может объявить конкурс на выбор поставщика еды.

Напомним, в Ярославской области до 2019 года родители младших школьников платили только 50% от полной стоимости завтраков, остальное доплачивалось из регионального бюджета. Для ряда льготников и малоимущих питание было бесплатным. Однако в конце 2018 года губернатор и правительство области предложили отменить ряд льгот, убрав эти скидки и подняв стоимость школьного завтрака в целом. Бесплатные завтраки и обеды остались только для льготных категорий и детей из малоимущих семей.

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