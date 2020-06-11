Родителям учеников начальных классов не придется сдавать деньги на завтраки

С 1 сентября родителям учеников 1–4 классов в Ярославской области не придется сдавать деньги на школьные завтраки. Кормить младших школьников будут совершенно бесплатно. Об этом Владимир Путин заявил во время своего послания Федеральному собранию в январе этого года.



— Закон принят. Сейчас проходит сложный этап его запуска. Все предварительные процедуры в Ярославле отработаны, проведён аудит материально–технических условий школьных столовых, составлен план дальнейших действий, — рассказал Владимир Волков.



Сейчас в регионах ждут от федерального уровня разъяснений о меню и о других нюансах. После этого город может объявить конкурс на выбор поставщика еды.

