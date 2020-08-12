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Школьное питание: кого в Ярославской области накормят бесплатно в новом учебном году

При этом для тех, кто не попадает под льготы, цены могут увеличиться

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В новом учебном году школьные завтраки в Ярославской области могут стать дороже

В новом учебном году школьные завтраки в Ярославской области могут стать дороже

В Ярославской области хотят поднять стоимость школьных завтраков

С нового учебного года в Ярославской области ученики начальных классов снова будут питаться бесплатно. Речь идёт о бесплатных завтраках учащихся первой смены и обеда — учащимся второй. Кроме того, сохраняются льготы для ряда категорий учащихся, которые имеют право на двухразовое бесплатное питание.

— На организацию бесплатного питания учеников начальной школы в этом году Ярославская область дополнительно может получить более 170 миллионов рублей, — сообщил заместитель председателя Ярославской областной Думы Антон Капралов. — Сейчас главная задача подготовить правовую основу этого процесса и сделать все чтобы с 1 сентября школьники младших классов стали получать бесплатное питание. Сегодня мы, можно сказать, с правительством области мы выходим на финишную прямую.

При этом, как рассказали поставщики питания, было предложено увеличить стоимость школьного завтрака с 50 рублей до 50 рублей 70 копеек. И они уверяют, что как только увеличится стоимость питания для льготников, то на столько же поднимется цена и для всех остальных.

— Предварительно мы знаем, что стоимость увеличится с 50 рублей до 50 рублей 57 копеек, — сообщил исполнительный директор «Комбината социального питания» Владимир Руденко. — Стоимость школьного завтрака не поднималась в регионе два года, несмотря на ежегодную инфляцию (в 2018 году стоимость школьного завтрака увеличилась с 40 до 50 рублей. — Прим. ред.). Нынешнее повышение связано с введением новых рекомендаций Роспотребнадзора. Качество продуктов в Ярославле и так находится на высоком уровне, увеличится разнообразие блюд. А вот размеры порций увеличиться не могут — они регламентируются СанПиН.

Накануне родители школьников также заволновались из-за разговоров о возвращении дистанционного обучения с 20 сентября. В департаменте образования прокомментировали появившуюся информацию.

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образованиешколашкольное питание
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