Школьное питание: кого в Ярославской области накормят бесплатно в новом учебном году

При этом, как рассказали поставщики питания, было предложено увеличить стоимость школьного завтрака с 50 рублей до 50 рублей 70 копеек. И они уверяют, что как только увеличится стоимость питания для льготников, то на столько же поднимется цена и для всех остальных.

— Предварительно мы знаем, что стоимость увеличится с 50 рублей до 50 рублей 57 копеек, — сообщил исполнительный директор «Комбината социального питания» Владимир Руденко. — Стоимость школьного завтрака не поднималась в регионе два года, несмотря на ежегодную инфляцию (в 2018 году стоимость школьного завтрака увеличилась с 40 до 50 рублей. — Прим. ред.). Нынешнее повышение связано с введением новых рекомендаций Роспотребнадзора. Качество продуктов в Ярославле и так находится на высоком уровне, увеличится разнообразие блюд. А вот размеры порций увеличиться не могут — они регламентируются СанПиН.

Накануне родители школьников также заволновались из-за разговоров о возвращении дистанционного обучения с 20 сентября. В департаменте образования прокомментировали появившуюся информацию.