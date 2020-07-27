«Без репетиторов»: ярославский школьник, сдавший три ЕГЭ на 100 баллов, раскрыл секрет успеха

Ярославский школьник написал три ЕГЭ на сто баллов каждый. Высшую оценку Ярослав Федотов получил по математике, информатике и физике. Выпускник окончил 80-ю школу, участвовал в олимпиадах от МГУ и Физтеха по математике и во всех стал победителем. Теперь он планирует поступить в МГУ на факультет вычислительной математики и кибернетики.



Ярослав рассказал, как ему удалось получить по сто баллов сразу по трём предметам.

— Секрет довольно прост — год усердной подготовки и немного везения, - сказал Ярослав Федотов. - Базовые знания по предметам, конечно, дала школа, но до «соток» дорабатывал сам без репетиторов и курсов, в основном, прорешивая задания с ЕГЭ прошлых лет. Конечно, даже при идеальном знании предмета нельзя гарантировать, что напишешь всё идеально, но мне повезло, повезло даже три раза.