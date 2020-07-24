Восемь детей сдали ЕГЭ на 100 баллов: в каких школах они учились

В Ярославской области озвучили результаты ЕГЭ по математике, которую выпускники сдавали в качестве профильного предмета. Отличились в 2020 году восемь школьников, написавших экзамен на сто баллов.

— От 80 до 100 баллов заработали 344 участника ЕГЭ, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

В этом году в регионе чуть больше учеников, кто сдал на 100 баллов сразу несколько предметов. В каких школах они учились:

№ 43 — Никита Кузнецов написал на сто баллов ЕГЭ по русскому языку и информатике;

№ 52 — Александр Майоров также написал на высший балл русский и информатику;

лицей № 2 в Рыбинске — Никита Баринов написал русский и математику на максимальный балл;

№ 33 — Сергей Новиков сдал информатику и математику на 100 баллов;

№ 80 — Ярослав Федотов также написал информатику и математику на высший балл;

школа № 6 Пересавля-Залесского — Мария Ярославцева сдала литературу и русский язык на сто баллов.

В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции школьникам пришлось понервничать: сдачу ЕГЭ передвинули на месяц позже, да ещё и ввели особые условия: более широкая рассадка, измерение температуры, антисептики. Пока ещё известны результаты не всех экзаменов, но уже сейчас в области 88 стобалльных работ: 14 — по информатике, 12 — по литературе, 54 — по русскому языку и 8 — по профильной математике.

