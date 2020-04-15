Также она рассказала и о других проблемах, с которыми столкнулись учителя и школьники на удалёнке. К счастью, многие из них уже удалось решить.

— Порой скорость школьного интернета не позволяет проводить онлайн-уроки. В этой ситуации хорошо показали себя мессенджеры. Учитель в онлайн-режиме дает задания, а ученики выполняют и отправляют фотографии работ, — поделилась опытом Чернецова.

Также она сообщила, что, по сравнению с первой неделей дистанционного образования, учителя снизили нагрузку на детей.

— Мы убрали контроль по таким предметам, как музыка, физкультура, ОБЖ. Меньше стали задавать и по основным предметам, — пояснила она.

По мнению Чернецовой, после завершения периода дистанционного обучения полученный опыт можно было бы использовать и в будущем — для перевода части уроков в удаленный режим. В частности, это могло бы помочь долгожданной замене шестидневной учебной недели в старших классах на пятидневку.