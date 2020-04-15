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Нагрузка большая сейчас не только на детей, но и на родителей

Нагрузка большая сейчас не только на детей, но и на родителей

Учителям приходится оказывать психологическую помощь родителям. Об этом 15 апреля во время прямого эфира в инстаграм-канале мэрии Ярославля рассказала директор городской школы № 66 Светлана Чернецова.

— С самого первого дня, когда началось дистанционное обучение, мы задумались об оказании психологической поддержки родителям. Столкнулись с тем, что родители сами находятся в стрессе, в том числе и в связи с экономической нестабильностью. А дети часто становятся заложниками стрессовой ситуации в семье. У нас в школе открылся телефон горячей линии, где психологи отвечают на вопросы родителей. Знаю, что психологическая помощь родителям оказывается сейчас многими организациями, — отметила директор школы.

Также она рассказала и о других проблемах, с которыми столкнулись учителя и школьники на удалёнке. К счастью, многие из них уже удалось решить.

— Порой скорость школьного интернета не позволяет проводить онлайн-уроки. В этой ситуации хорошо показали себя мессенджеры. Учитель в онлайн-режиме дает задания, а ученики выполняют и отправляют фотографии работ, — поделилась опытом Чернецова.

Также она сообщила, что, по сравнению с первой неделей дистанционного образования, учителя снизили нагрузку на детей.

— Мы убрали контроль по таким предметам, как музыка, физкультура, ОБЖ. Меньше стали задавать и по основным предметам, — пояснила она.

По мнению Чернецовой, после завершения периода дистанционного обучения полученный опыт можно было бы использовать и в будущем — для перевода части уроков в удаленный режим. В частности, это могло бы помочь долгожданной замене шестидневной учебной недели в старших классах на пятидневку.

Напомним, режим дистанционного обучения будет действовать в Ярославской области до 30 апреля. Далее возможны три сценария развития событий — дети вернутся к очному обучению, продолжится учёба на удаленке или начнутся досрочные каникулы.

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