Министерство просвещения России разрешило школам отпустить учеников 1-8 классов на досрочные летние каникулы. Идти или не идти на этот шаг, регионы должны решить в зависимости от складывающейся эпидемической ситуации. Мы спросили в департаменте образования Ярославской области, приняты ли уже у нас какие-то решения по этому вопросу.
- Ярославские школьники и студенты пока продолжат учебу в дистанционном режиме. В своих рекомендациях Министерство просвещения Российской Федерации разъясняет, что о досрочном полном завершении учебного года речи не идет, - отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Для учеников 1-8 классов регионы могут самостоятельно выбрать один из вариантов: освоить учебный материал в полном объеме в штатном или дистанционном режиме, или вывести годовые оценки по пройденным трем четвертям, а все темы и материалы четвертой четверти перенести на следующий учебный год. Все варианты имеют свои плюсы и минусы, но, в любом случае, главным фактором и аргументом при принятии решения является эпидемиологическая ситуация в нашем регионе.
Пока в регионе дистанционное обучение планируют вести до 30 апреля. Что будет дальше, еще предстоит решить. Ирина Лобода подчеркнула, что главная цель – обезопасить детей, сохранить их здоровье.
- В зависимости от того, как будут развиваться события, станет понятно, какой вариант обучения оптимально подойдет ярославским школьникам, - добавила она.
При этом возможности уйти на досрочные каникулы не будет у школьников 9-11 классов. Они будут проходить учебный материал в полном объеме. Планируется, что экзамены для них начнутся 8 июня. Государственную итоговую аттестацию в девятых классах в этом году планируется провести только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике, экзаменов по выбору не будет.
Студенты среднего профессионального образования также пока продолжат обучаться в дистанционном режиме. В садиках по-прежнему работают только дежурные группы для детей.