Пока в регионе дистанционное обучение планируют вести до 30 апреля. Что будет дальше, еще предстоит решить. Ирина Лобода подчеркнула, что главная цель – обезопасить детей, сохранить их здоровье.



- В зависимости от того, как будут развиваться события, станет понятно, какой вариант обучения оптимально подойдет ярославским школьникам, - добавила она.



При этом возможности уйти на досрочные каникулы не будет у школьников 9-11 классов. Они будут проходить учебный материал в полном объеме. Планируется, что экзамены для них начнутся 8 июня. Государственную итоговую аттестацию в девятых классах в этом году планируется провести только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике, экзаменов по выбору не будет.



Студенты среднего профессионального образования также пока продолжат обучаться в дистанционном режиме. В садиках по-прежнему работают только дежурные группы для детей.

