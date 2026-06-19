Какие документы вам понадобятся для поступления в вуз в 2026 году: список

Для поступления в вузы нужно предоставить оригиналы документов или их копии Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Для поступления в вузы России абитуриентам в этом году нужно предоставить паспорт, школьный аттестат или диплом колледжа, согласие на обработку персональных данных, а также ряд других документов. О списке всех необходимых бумаг напомнили в Минобрнауки России.

«В числе документов, необходимых для поступления: документ, удостоверяющий личность, — паспорт, документ об образовании, согласие на обработку персональных данных, документы для подтверждения особых прав при поступлении, документы, подтверждающие индивидуальные достижения, и другие», — говорится в сообщении.

Важно, что для поступления нужно предоставить оригиналы документов или их копии. При этом заверение копий не требуется.

Кроме того, документы на иностранном языке при поступлении предоставляются с переводом на русский.

«Документы об образовании, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы в России при необходимости», — сообщили в Минобрнауки.

Для поступления будущий студент может выбрать до пяти университетов, а также до пяти специальностей и направлений подготовки в каждом из них. Подать заявления в вузы можно тремя способами: лично, по почте или через портал «Госуслуги».

День окончания приема документов устанавливает вуз, даты и конкретные требования к документам можно уточнить на официальных сайтах университета.