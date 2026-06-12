А вы знаете историю России или мимо проходили? Тест с интересными фактами

12 июня мы празднуем День России, но хорошо ли мы знаем ее настоящую историю? Наш сегодняшний тест — это не скучный экзамен по датам, а увлекательное путешествие сквозь эпохи. Вас ждут масштабные исторические сделки, подковерные интриги императорского двора, необычные факты и детали, которые меняли ход событий. Сделайте себе интеллектуальный подарок: проверьте свою эрудицию прямо сейчас и узнайте, насколько глубоко вы знаете историю страны.
В этом тесте 10 вопросов — на сколько из них вы дадите правильные ответы?
Разомнемся. Кто основал Москву?
Иван Грозный
Юрий Долгорукий
Владимир Красное Солнышко
Борис Годунов
Петр Великий прорубил окно в Европу и активно завозил в Россию всё голландское и немецкое. Но был один исконно русский товар, который при Петре начали массово и тайно скупать европейские армии, потому что в самой Европе делать его качественно так и не научились. Без этого товара не мог обойтись ни один европейский военный корабль. Что это?
Металл
Оружие
Вино
Пенька
Сразу после основания Санкт-Петербурга в нем ввели очень странный «налог на въезд». Каждый, въезжающий в столицу на телеге, возу или на корабле, обязан был отдать стражам порядка на заставе или таможне не деньги, а некоторое количество обычных булыжников. Зачем Петр I ввел этот каменный сбор?
Для укрепления береговой линии
Для строительства Петропавловской крепости
Петр I увлекался камнерезным искусством
Для мощения городских улиц
В 1913 году в воздух поднялся «Илья Муромец» — первый в мире пассажирский самолет и тяжелый бомбардир, созданный Игорем Сикорским. Комфорт на борту поражал европейцев: там было отопление, электричество и даже спальня. А какое культовое бытовое удобство впервые в истории мировой авиации было оборудовано на борту этого русского гиганта?
Душевая кабина
Кондиционер
Туалет
Ремни безопасности
Опричники Ивана Грозного наводили ужас на всю Русь. К своим седлам они привязывали собачьи головы (символ преданности царю) и метлы (чтобы выметать измену). Однако у них был еще один обязательный элемент экипировки — черные кафтаны из грубой шерсти, которые они никогда не стирали и носили годами. Из-за этой жуткой антисанитарии опричники невольно стали переносчиками страшного «оружия», которое косило боярские дома эффективнее сабель. Какого?
Клопов
Сальмонеллеза
Сифилиса
Платяных вшей
Как назывался первый свод законов Древней Руси?
«Слово о полку Игореве»
«Русская Правда»
Домострой
Соборное уложение
В 1992 году в России появились ваучеры. Сколько первоначально стоил каждый?
75 рублей
10 тысяч рублей
25 рублей
150 рублей
Какого российского императора свергли еще в младенчестве, всю жизнь держали в секретной одиночной камере под чужим именем и запрещали учить грамоте?
Ивана VI
Петра II
Павла I
Петра III
Кто из братьев Александра I официально числился императором России в течение 25 дней, хотя так и не вступил на престол?
Николай Павлович
Анатолий Павлович
Константин Павлович
Михаил Павлович
На что пошли деньги, которые получила Российская империя от продажи Аляски США в 1867 году (7,2 млн долларов золотом, между прочим)?
На обновление дворца Александра II
На строительство идеально ровной мощеной дороги от Санкт-Петербурга до Владивостока
На императорский автопарк
На строительство железных дорог