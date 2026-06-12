А вы знаете историю России или мимо проходили? Тест с интересными фактами

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Петр Великий прорубил окно в Европу и активно завозил в Россию всё голландское и немецкое. Но был один исконно русский товар, который при Петре начали массово и тайно скупать европейские армии, потому что в самой Европе делать его качественно так и не научились. Без этого товара не мог обойтись ни один европейский военный корабль. Что это?