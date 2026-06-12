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Образование Тест А вы знаете историю России или мимо проходили? Тест с интересными фактами

А вы знаете историю России или мимо проходили? Тест с интересными фактами

Проверьте, какие из них станут для вас открытием

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Вряд ли вы кого-то удивите, сказав, что знаете, кто такие Минин и Пожарский. А вы попробуйте ответить на 10 вопросов нашего теста! | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВряд ли вы кого-то удивите, сказав, что знаете, кто такие Минин и Пожарский. А вы попробуйте ответить на 10 вопросов нашего теста! | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вряд ли вы кого-то удивите, сказав, что знаете, кто такие Минин и Пожарский. А вы попробуйте ответить на 10 вопросов нашего теста!

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

12 июня мы празднуем День России, но хорошо ли мы знаем ее настоящую историю? Наш сегодняшний тест — это не скучный экзамен по датам, а увлекательное путешествие сквозь эпохи. Вас ждут масштабные исторические сделки, подковерные интриги императорского двора, необычные факты и детали, которые меняли ход событий. Сделайте себе интеллектуальный подарок: проверьте свою эрудицию прямо сейчас и узнайте, насколько глубоко вы знаете историю страны.

В этом тесте 10 вопросов — на сколько из них вы дадите правильные ответы?

ТестПройден 15 раз
1 / 10

Разомнемся. Кто основал Москву?

  • Иван Грозный

  • Юрий Долгорукий

  • Владимир Красное Солнышко

  • Борис Годунов

2 / 10

Петр Великий прорубил окно в Европу и активно завозил в Россию всё голландское и немецкое. Но был один исконно русский товар, который при Петре начали массово и тайно скупать европейские армии, потому что в самой Европе делать его качественно так и не научились. Без этого товара не мог обойтись ни один европейский военный корабль. Что это?

  • Металл

  • Оружие

  • Вино

  • Пенька

3 / 10

Сразу после основания Санкт-Петербурга в нем ввели очень странный «налог на въезд». Каждый, въезжающий в столицу на телеге, возу или на корабле, обязан был отдать стражам порядка на заставе или таможне не деньги, а некоторое количество обычных булыжников. Зачем Петр I ввел этот каменный сбор?

  • Для укрепления береговой линии

  • Для строительства Петропавловской крепости

  • Петр I увлекался камнерезным искусством

  • Для мощения городских улиц

4 / 10

В 1913 году в воздух поднялся «Илья Муромец» — первый в мире пассажирский самолет и тяжелый бомбардир, созданный Игорем Сикорским. Комфорт на борту поражал европейцев: там было отопление, электричество и даже спальня. А какое культовое бытовое удобство впервые в истории мировой авиации было оборудовано на борту этого русского гиганта?

  • Душевая кабина

  • Кондиционер

  • Туалет

  • Ремни безопасности

5 / 10

Опричники Ивана Грозного наводили ужас на всю Русь. К своим седлам они привязывали собачьи головы (символ преданности царю) и метлы (чтобы выметать измену). Однако у них был еще один обязательный элемент экипировки — черные кафтаны из грубой шерсти, которые они никогда не стирали и носили годами. Из-за этой жуткой антисанитарии опричники невольно стали переносчиками страшного «оружия», которое косило боярские дома эффективнее сабель. Какого?

  • Клопов

  • Сальмонеллеза

  • Сифилиса

  • Платяных вшей

6 / 10

Как назывался первый свод законов Древней Руси?

  • «Слово о полку Игореве»

  • «Русская Правда»

  • Домострой

  • Соборное уложение

7 / 10

В 1992 году в России появились ваучеры. Сколько первоначально стоил каждый?

  • 75 рублей

  • 10 тысяч рублей

  • 25 рублей

  • 150 рублей

8 / 10

Какого российского императора свергли еще в младенчестве, всю жизнь держали в секретной одиночной камере под чужим именем и запрещали учить грамоте?

  • Ивана VI

  • Петра II

  • Павла I

  • Петра III

9 / 10

Кто из братьев Александра I официально числился императором России в течение 25 дней, хотя так и не вступил на престол?

  • Николай Павлович

  • Анатолий Павлович

  • Константин Павлович

  • Михаил Павлович

10 / 10

На что пошли деньги, которые получила Российская империя от продажи Аляски США в 1867 году (7,2 млн долларов золотом, между прочим)?

  • На обновление дворца Александра II

  • На строительство идеально ровной мощеной дороги от Санкт-Петербурга до Владивостока

  • На императорский автопарк

  • На строительство железных дорог

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест История Россия Образование Обучение Развлечение
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