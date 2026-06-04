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Образование Выпускника вывели с ЕГЭ по русскому языку в школе Ярославской области. Что случилось

Выпускника вывели с ЕГЭ по русскому языку в школе Ярославской области. Что случилось

Всего в регионе экзамен по русскому языку писали более 5,7 тысячи человек

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В Ярославской области с ЕГЭ по русскому выгнали школьника | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославской области с ЕГЭ по русскому выгнали школьника | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области с ЕГЭ по русскому выгнали школьника

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

11-классника выгнали с ЕГЭ в школе в Ростове Великом Ярославской области. Это случилось 4 июня во время экзамена по русскому языку.

Как сообщили в региональном Министерстве образования, причина — телефон.

«Наши приоритеты при проведении ЕГЭ — честность и объективность. Призываю ребят полагаться на свои силы и знания», — прокомментировала министр образования Ирина Лобода.

Теперь ученик сможет пересдать экзамен лишь в следующем году.

Всего на ЕГЭ по русскому языку было зарегистрировано 5718 выпускников из Ярославской области. За соблюдением порядка следили 142 общественных наблюдателя.

Напомним, ЕГЭ по русскому языку — один из двух обязательных экзаменов, который нужен для получения аттестата. Минимально выпускнику требуется набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием — не менее 70.

«Ребята, не сдавшие экзамен по болезни или получившие неудовлетворительный результат, могут пересдать предмет в резервные сроки — 22 июня. Если участник ЕГЭ не удовлетворён своим результатом и хочет повысить его, то по его выбору при аннулировании предыдущего результата он может сдать экзамен в дополнительный резервный день 8 июля», — прокомментировали в Минобре.

Результаты ЕГЭ по русскому языку станут известны не позднее 19 июня. Следующий экзамен пройдет 8 июня, школьникам предстоит сдавать математику.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ЕГЭ Телефон Экзамен
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Комментарии
2
Гость
30 минут
вязг, писать не о чем что ли больше?
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Гость
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