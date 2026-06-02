За реализацией языковой политики будут следить ежегодно

Путин выступил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ Источник: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил придать государственный статус докладу о реализации Основ государственной языковой политики. Об этом он заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

«Прошу правительство обеспечить его финансирование и, конечно же, его исполнение», — поручил президент.

Государственный статус доклада, в частности, подразумевает его ежегодный характер. Путин также напомнил, что план мероприятий по реализации основ госполитики уже утвержден.

«Также считаю важным наделить доклад по реализации языковой политики статусом государственного — это имеет значение — и предоставлять ежегодно», — добавил Путин.