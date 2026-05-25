«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла

История станет обязательной уже с 2028 года

С 2028 года девятиклассники в обязательном порядке будут сдавать устный экзамен по истории. Об этом в беседе с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Ранее об инициативе говорил и министр просвещения Сергей Кравцов: по словам чиновника, детей ждет устное собеседование, а провалившие его ученики не будут допущены к ОГЭ.

Пока что к концепции экзамена много вопросов: будут ли школьникам ставить зачет или оценку и станут ли дети лучше знать историю? О проблемах нововведения в авторской колонке рассуждает публицист и автор учебных пособий Антон Чубуков. Далее — от первого лица.

Антон Чубуков эксперт в образовании исследователь ЕГЭ, автор группы «НезЛО Антона Чубукова» личный сайт

История как обязанность

Так как никаких нормативных документов и демонстрационных материалов еще нет, мы не можем с полной уверенностью утверждать, в какой период (в середине или в конце учебного года) и в каком формате дети станут сдавать историю. Поэтому положимся на информацию от Минпроса, озвученную Сергеем Кравцовым в марте: положительная оценка или зачет по истории станет таким же условием допуска школьников к ОГЭ, как прохождение итогового собеседования по русскому языку. Уже тогда инициатива вызвала бурную волну обсуждений у преподавателей.

Подробностей со стороны государства не прозвучало: в Минпросвещения лишь уверили, что готовы к реализации задумки, а ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений — организация, которая отвечает за методическое обеспечение государственных испытаний. — Прим. ред.) скоро начнет разработку модели экзамена. Если всё будет сделано в обещанные сроки, то собеседование через два года придется сдавать нынешним семиклассникам.

Общественную реакцию на предложение можно разделить на две части. Первая относится к самому факту, что теперь историю придется сдавать всем без исключения. Вторая — к специфике предложенного формата — собеседования.

Вероятнее всего, устный экзамен по истории будет допуском к ОГЭ, как и собеседование по русскому языку

Начнем с первой. Аргументы сторонников обязательного экзамена, в какой бы форме он ни был, сводятся к следующему:

в России школа называется общеобразовательной, поэтому дети должны добросовестно изучать каждый предмет из расписания. Историю нередко «проходят мимо»: ей не уделяют должного внимания ни дети, ни родители, ни администрации школ. Обязательный экзамен — способ заставить всех участников учебного процесса вспомнить про свои обязанности;

история — не просто школьный предмет, она важна для развития в детях гражданственности и патриотизма, это залог преемственности поколений. Кроме того, в наших школах стало много детей из семей мигрантов. Знание истории должно помочь им интегрироваться в российское общество. Обязательный экзамен — способ акцентировать важность истории в школе и усадить за ее изучение всех юных «уклонистов».

Значимость истории трудно отрицать. Поэтому контраргументы направлены на «исполнение» и «наполнение»:

цель поставлена верно, но выбран неподходящий инструмент. Уроки и обязательные зачеты по истории не помогут без радикальной перестройки школьного образования. Да, дети, которые не любили и не учили историю всерьез, все-таки сядут за предмет, чтобы сдать экзамен. Только у них разовьется нездоровый цинизм и отрицание всего того, что им предлагали усвоить. Причем чем больше в учебниках будет идеологической нагрузки, тем сильнее ожидается отторжение. Предлагается вспомнить и высокий процент атеистов среди выпускников дореволюционных семинарий, и развал СССР выпускниками советских школ;

цель верная, инструмент работающий, но наполнение у нынешнего курса истории неправильное. Следовательно, спрашивать такое в обязательном порядке нельзя.

Большинство учителей истории в своих суждениях не касаются ни философии школьного образования, ни особой миссии предмета.

Их возражения сводятся к констатации грустного факта: нет времени, нет сил. Историков в школах мало, бывает, что на уроках их заменяют физруки или трудовики. Антон Чубуков публицист и автор учебных пособий

Нагрузка на действующих специалистов уже доведена до предела, а обязательный зачет потребует усилить изучение предмета и дополнительно заниматься с отстающими. Объяснимо, что в этой ситуации педагоги не хотят брать на себя новую ответственность.

Времени и сил на подготовку нет не только у учителей, но и у самих школьников

Другие учителя с тревогой говорят об избытке контроля: чем больше экзаменов, тем меньше остается возможности просто изучать предмет, а не готовить детей к очередному зачету, как того требуют родители и начальники разного уровня, которые любят красивые цифры успеваемости.

Наконец, можно выделить и такой аргумент: экзамен будет проверять знания и навыки. Перечень навыков установлен, а строгий перечень знаний — нет.

История как собеседование

Теперь представим достоинства и недостатки формата обязательного зачета, который предложили в Минпросвещения.

Плюсы нововведения

есть мнение, что у современных детей низкая речевая культура: им трудно пересказывать, объяснять, обосновывать свою точку зрения. Не «грамотно пересказывать» и «грамотно обосновывать», а хоть как-то. Когда учащиеся будут готовиться к устному зачету, то разовьют этот навык, и речь школьников станет чуть лучше;

формат, по которому проходят реальные (а не показательные) уроки истории в школах, удручает. Письменные домашние задания дети перепоручают роботам. Перспектива проходить собеседование заставит учителей чаще проводить устные опросы, вступать в диалог с учениками;

при устном ответе дураку сложнее выдать себя за умного, списав ответ или воспользовавшись шаблоном. А умному сложнее оказаться в дураках из-за «непопадания в формат».

Надо отдать должное педагогам: они не спорят, что навыки «говорения» нужны и важны. Скепсис по отношению к собеседованию вызван дефицитом ресурсов: времени и людей. Письменный тест подразумевает меньше затрат.

Минусы нововведения

в день собеседования девятиклассникам придется отменить все уроки: будут заняты и дети, и их учителя;

по уже существующей практике принимать итоговое собеседование по русскому языку может любой учитель, но выставлять зачет или незачет обязан преподаватель профильного предмета. Если такого специалиста в кабинете нет, то оценка выводится по аудиозаписи. Историков в школах мало, а каждая запись длится 12–15 минут (некоторые приходится переслушивать по два раза). Работать с записями можно только в школьном кабинете, проверка проходит в сжатые сроки, поэтому имеющиеся специалисты наденут наушники и на несколько дней выпадут из нормальной работы. Уроков истории и обществознания не будет.

Опыт собеседования по русскому языку

Девятиклассники уже сдают одно итоговое собеседование — по русскому языку. Его ввели как обязательное условие допуска к ОГЭ с 2018/2019 учебного года. Собеседование направлено на проверку навыков устной речи и проводится ежегодно во вторую среду февраля. Получившие незачет или удаленные с экзамена могут прийти на повторное собеседование в дополнительные дни.

Контрольные измерительные материалы итогового собеседования состоят из четырех заданий:

Чтение текста вслух. Подробный пересказ текста с включением приведенного высказывания. Монологическое высказывание не менее чем из 10 предложений. Участие в диалоге.

Видимо, в Минпросвещения сочли опыт внедрения итогового собеседования по русскому языку удачным, раз решили распространить эту практику на историю.

Собеседование по русскому языку пока не принесло видимых результатов, стоит ли ждать их от устного экзамена по истории?

Многие учителя русского языка, напротив, относятся к обязательному собеседованию отрицательно. По их мнению, оно отнимает время, не мотивирует детей повышать культуру речи и не позволяет в достаточной степени оценить речевые навыки.

«К сожалению, итоговое собеседование — это напрасная трата и детского, и учительского времени. Формат заданий специфический, поэтому учителям приходится „натаскивать“ школьников в ущерб изучению программы. Вместе с тем критерии оценивания заданий таковы, что даже за очень слабый ответ практически невозможно получить незачет, — прокомментировал для „НезЛО“ один из московских преподавателей. — Если это всё же произошло, то школьник отправляется на пересдачу, где его всеми силами „вытягивают“ на проходной балл.

Итоговое собеседование, как и итоговое сочинение, постулируется как предварительный экзамен, без успешной сдачи которого школьник не допускается к ГИА. На самом же деле оба этих испытания весьма отдаленно связаны с собственно выпускными экзаменами, не проверяют наличие у школьников знаний по каким-либо учебным предметам, не мотивируют детей готовиться лучше. Стоят ли они вообще времени, сил и других ресурсов, которые на них тратят?»

Неудивительно, что учителя словесности отнеслись к идее учредить собеседование по истории весьма негативно.

История как профанация

И сторонники, и противники обязательного экзамена по истории сходятся в серьезном опасении: еще до официального внедрения собеседования в школу оно может превратиться в одну лишь видимость контроля. И перед глазами у них — реальная практика проведения итоговых собеседований по русскому языку.

«Не допустить до экзаменов» — очень странная, почти невыполнимая в современных условиях угроза.

Пока что нет понимания того, будет ли это зачет или экзамен, нет и примеров заданий

Уровень у детей очень разный, а требование к школам одинаковое: их учащиеся должны сдать ОГЭ по русскому и математике если не с первого раза, то хотя бы в дополнительный период. Также и государство, по мнению скептиков, не заинтересовано в том, чтобы признавать провалы в образовании.

В этой логике формат собеседования и сложность заданий сделают такими, что получить зачет сможет даже молчавший на всех уроках неуч. Антон Чубуков публицист и автор учебных пособий

Благодаря отвратительной практике, когда из года в год темы собеседований, сочинений и ответы на вопросы ОГЭ расходятся по интернету еще вечером накануне экзамена, вероятность «завалить» вообще приблизится к нулю.

Если зачет будет практически гарантирован подавляющему большинству детей, то его «воспитательный эффект» значительно смажется. Не будет мотивации — и ни учителя, ни ученики не станут серьезно менять что-либо в своей деятельности. Только тревожные и впечатлительные дети получат еще один повод для стресса.

Надеемся, что существующий негативный опыт окажется учтен специалистами Министерства просвещения и Рособрнадзора и прозвучавшие опасения не сбудутся.

Что в сухом остатке? Выраженное в инициативах Минпроса пожелание государственного руководства, чтобы наши дети занимались историей более усердно и могли продемонстрировать понимание предмета своими словами. Учиться и учить — дельный совет, от кого бы он ни исходил. Давайте просто делать это, не зацикливаясь на преходящих формах контроля.

