Образование Тест Этот тест на эрудицию заваливают 90% знатоков. Проверите себя?

Этот тест на эрудицию заваливают 90% знатоков. Проверите себя?

Узнайте, готовы ли вы принять настоящий интеллектуальный вызов

Да, чтобы ответить правильно на все 10 вопросов, вам пригодятся самые разные знания

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Этот тест на эрудицию — не скучный экзамен по школьной программе, а настоящее интеллектуальное приключение. Мы собрали уникальные вопросы из астрономии, биологии, истории и искусства, которые застанут врасплох даже признанных знатоков. Приготовьтесь удивляться, сомневаться в очевидном и открывать мир с совершенно новой стороны. Пройдите этот тест прямо сейчас и узнайте, кто вы: любопытный новичок или настоящий магистр абсолютных знаний!

1 / 10

У какого животного самый большой мозг по отношению к массе тела?

  • У синего кита

  • У человека

  • У муравья

  • У слона

2 / 10

Какое культовое архитектурное сооружение изначально строилось как временная конструкция для Всемирной выставки?

  • Статуя Свободы

  • Эйфелева башня

  • Сиднейский оперный театр

  • Бурдж-Халифа

3 / 10

Какая планета Солнечной системы тратит на один оборот вокруг своей оси больше времени, чем на один оборот вокруг Солнца?

  • Меркурий

  • Венера

  • Марс

  • Плутон

4 / 10

Какое культовое произведение живописи украли из Лувра в 1911 году, что сделало его всемирно знаменитым?

  • «Мона Лиза» Леонардо да Винчи

  • «Постоянство памяти» Сальвадора Дали

  • «Крик» Эдварда Мунка

  • «Звездная ночь» Винсента ван Гога

5 / 10

Это единственная птица в мире, ноздри которой расположены на самом конце длинного клюва. Знаете ее?

  • Киви

  • Тукан

  • Пеликан

  • Цапля

6 / 10

Кто из древнегреческих ученых смог вычислить окружность Земли с высокой точностью, используя лишь тень от шеста?

  • Аристотель

  • Пифагор

  • Эратосфен

  • Архимед

7 / 10

Какая пустыня считается самой сухой на планете Земля?

  • Сахара

  • Атакама

  • Гоби

  • Калахари

8 / 10

Какое островное государство является самым маленьким по площади независимым республиканским государством в мире?

  • Мальта

  • Науру

  • Тувалу

  • Мальдивы

9 / 10

Какое животное способно выживать в открытом космосе, при экстремальных температурах и без воды в течение десятков лет?

  • Таракан

  • Тихоходка

  • Скорпион

  • Глубоководный удильщик

10 / 10

Какой элемент периодической системы Менделеева сначала открыли на Солнце и только потом обнаружили на Земле?

  • Водород

  • Гелий

  • Литий

  • Неон

Илья Ненко
Гость
18 мая, 21:05
Ненко, главное, что ты не проваливаешь
