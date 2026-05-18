Этот тест на эрудицию заваливают 90% знатоков. Проверите себя?

Этот тест на эрудицию — не скучный экзамен по школьной программе, а настоящее интеллектуальное приключение. Мы собрали уникальные вопросы из астрономии, биологии, истории и искусства, которые застанут врасплох даже признанных знатоков. Приготовьтесь удивляться, сомневаться в очевидном и открывать мир с совершенно новой стороны. Пройдите этот тест прямо сейчас и узнайте, кто вы: любопытный новичок или настоящий магистр абсолютных знаний!
У какого животного самый большой мозг по отношению к массе тела?
У синего кита
У человека
У муравья
У слона
Какое культовое архитектурное сооружение изначально строилось как временная конструкция для Всемирной выставки?
Статуя Свободы
Эйфелева башня
Сиднейский оперный театр
Бурдж-Халифа
Какая планета Солнечной системы тратит на один оборот вокруг своей оси больше времени, чем на один оборот вокруг Солнца?
Меркурий
Венера
Марс
Плутон
Какое культовое произведение живописи украли из Лувра в 1911 году, что сделало его всемирно знаменитым?
«Мона Лиза» Леонардо да Винчи
«Постоянство памяти» Сальвадора Дали
«Крик» Эдварда Мунка
«Звездная ночь» Винсента ван Гога
Это единственная птица в мире, ноздри которой расположены на самом конце длинного клюва. Знаете ее?
Киви
Тукан
Пеликан
Цапля
Кто из древнегреческих ученых смог вычислить окружность Земли с высокой точностью, используя лишь тень от шеста?
Аристотель
Пифагор
Эратосфен
Архимед
Какая пустыня считается самой сухой на планете Земля?
Сахара
Атакама
Гоби
Калахари
Какое островное государство является самым маленьким по площади независимым республиканским государством в мире?
Мальта
Науру
Тувалу
Мальдивы
Какое животное способно выживать в открытом космосе, при экстремальных температурах и без воды в течение десятков лет?
Таракан
Тихоходка
Скорпион
Глубоководный удильщик
Какой элемент периодической системы Менделеева сначала открыли на Солнце и только потом обнаружили на Земле?
Водород
Гелий
Литий
Неон