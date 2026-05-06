Попробуй, поступи: топ направлений, куда проще всего попасть в вузах Ярославля, — обзор

Смотри, в какие университеты проще поступить в 2025 году Источник: Александр Куренной / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Май — стрессовый месяц для выпускников и их родителей. Впереди сдача экзаменов и выбор учебного заведения.

В этом материале мы собрали направления, куда проще всего поступить в университетах Ярославля. При составлении топа мы ориентировались на проходные баллы за 2025 год.

Проходной балл — это минимальное количество баллов, с которым абитуриент может поступить на выбранную программу в вуз. Этот показатель формируется по результатам ЕГЭ как сумма трех экзаменов. Каждый год проходной балл разный. Обычно при поступлении абитуриенты ориентируются на баллы предыдущего года.

ЯрГУ имени Демидова

На какие направления в ЯрГУ имени П. Г. Демидова проще всего поступить Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославском государственном университете имени П. Г. Демидова (ЯрГУ) самые доступные для поступления направления связаны с техническими и естественно-научными специальностями. Так, минимальные проходные баллы на бюджет в 2025 году были на программах «физика и компьютерные технологии» и «технологии беспроводной связи» — от 132 баллов. Немного выше планка на направлениях «радиотехника» и «электроника и наноэлектроника» — 150 баллов.

На направление «Экология и природопользование» можно поступить, набрав не менее 180 баллов, а на «Технологии социальной работы» — от 183 баллов.

При этом на ряд популярных направлений конкурс традиционно гораздо выше. Например, на «юриспруденцию» проходной балл достиг 260 баллов, на «финансовый и управленческий учет, анализ и аудит» — 268. Самым высоким оказался порог на программу «прикладная филология и искусственный интеллект» — 274 балла.

Платно в ЯрГУ проще всего поступить на направление «физика и радиофизика» — для этого достаточно набрать не менее 127 баллов по результатам трех экзаменов. На профиль «психология» минимальный порог составляет 131 балл, на «юриспруденцию» — 124 балла, на «управление культурными ресурсами» — 138 баллов.

ЯГПУ имени Ушинского

Главный корпус ЯГПУ находится на улице Республиканской, дом 108/1 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ЯГПУ наиболее доступные направления сосредоточены на прикладных и педагогических специальностях. Так, на дефектологическом факультете минимальные проходные баллы в 2025 году были на программах «учитель-дефектолог» и «учитель изобразительного искусства» — от 156 баллов.

Относительно других направлений вуза проще поступить на профиль «безопасность жизнедеятельности, физическая культура и спорт» — 157 баллов. Чуть выше требования на программах «технология и предпринимательство» (173 балла) и «физика, информатика» (178 баллов).

Наиболее конкурентными стали дисциплины «экономика и управление» с проходным баллом 218 и «дизайн» — 221. Одним из самых конкурентных направлений остается «логопедия», где порог достиг 248 баллов.

На платное отделение в ЯГПУ проще всего поступить по профилям «безопасность жизнедеятельности, физическая культура и спорт» (108), «дизайн» (119 баллов) и «обществознание и социально-политическая работа» (129).

ЯГТУ

Главный корпус технического университета находится на Московском проспекте, 88 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В техническом университете разброс проходных баллов заметно выше, чем в других вузах. Так, самым высоким порогом в 2025 году отличилось направление «архитектура» — 308 баллов.

Среди более доступных для поступления на бюджет — инженерные и технические специальности. Например, на «материаловедение и технологии материалов» можно было поступить с 168 баллами. Близкие значения у направлений «технологические машины и оборудование» (172 балла) и «наземные транспортно-технологические средства» (173 балла). Также относительно невысокий порог сохраняется на «кораблестроении, океанотехнике и системотехнике объектов морской инфраструктуры» (183 балла) и «конструкторско-технологическом обеспечении машиностроительных производств» — 190 баллов.

Чуть выше проходные баллы на «инфокоммуникационных технологиях и системах связи» (196 баллов) и «биотехнологии» (229 баллов).

Если рассматривать платное обучение, требования заметно ниже. Самый высокий минимальный балл для зачисления на договорной основе был на «биотехнологии» — 167. При этом на «инфокоммуникационные технологии и системы связи» достаточно было 151 балла.

Еще ниже порог на IT-направлениях: «информационные системы и технологии» — 141 балл, «информационная безопасность» — 138. Минимальный показатель зафиксирован на «прикладной геодезии» — 134 балла.

ЯГМУ

Проходные баллы меняются ежегодно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославском государственном медицинском университете в 2025 году наиболее доступными для поступления на бюджет оказались направления «социальная работа» и «фармация» — от 180 баллов.

Немного выше проходной балл был на «медико-профилактическом деле» — 186 баллов. Еще более высокий порог зафиксирован на направлении «медицинская кибернетика», куда зачисляли с результатом от 191 балла.

Проще всего поступить на платное обучение в ЯГМУ можно на направления «фармация» (от 123 баллов), «медико-профилактическое дело» (от 127 баллов) и «медицинская биохимия» (от 133 баллов).

Проходные баллы в ЯГМУ Источник: ЯГМУ

Финансовый университет при правительстве РФ

В финансовом университете есть как платные, так и бюджетные места для обучения на программах бакалавриата и специалитета Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2025 году в ярославском филиале Финансового университета при правительстве РФ наиболее доступным для поступления на бюджет было направление «государственное и муниципальное управление» — от 232 баллов. При этом на платное обучение можно было пройти с результатом от 136 баллов.

На направлении «журналистика» проходной балл на бюджет составил 239, а на платную форму обучения — 143 балла. Чуть выше требования оказались на «медиакоммуникациях»: 250 баллов для бюджета и 147 — для платного обучения.

На «менеджменте» бюджетные места не предусмотрены, однако минимальный порог для платного обучения составил 125 баллов.

В блоке экономических направлений также наблюдается заметный разброс. Так, на программе «бизнес-архитектура и аналитика» минимальный балл для поступления на платной основе составил 141. На направлении «финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность» — 148 баллов для платного обучения и 246 для бюджета.

На программе «экономика и финансы» проходной балл на бюджет составил 247, тогда как на платное обучение можно было поступить с 142 баллами.

Аграрный университет

Одни из самых низких проходных баллов на бюжет — в Ярославском государственном аграрном университете Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ЯрГАУ наиболее доступные для поступления на бюджет направления в 2025 году связаны с инженерными и прикладными аграрными специальностями.

Самый низкий проходной балл зафиксирован на направлении «машины и оборудование в агробизнесе» — 132 балла. Немного выше порог на «ландшафтном дизайне» — 134 балла.

На направлениях «агробизнес» и «ветеринарно-санитарная экспертиза» минимальный проходной балл составил 137.

Также относительно доступным остается профиль «агроинженерия» (экономика технического сервиса), куда можно было поступить с результатом трех экзаменов от 144 баллов.