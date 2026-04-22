Родители вынуждены платить за подготовку детей к ЕГЭ: сколько тысяч приходится отдавать в погоне за хорошим результатом

Родители выпускников вынуждены тратить в два раза больше на репетиторов перед ЕГЭ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Всё больше растет спрос на репетиторов среди школьников и их родителей с приближением Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Уже сейчас услуги по подготовке к аттестации обходятся в районе шести тысяч рублей в неделю, а в месяц — 25 тысяч.

«Родители стали чаще нанимать репетиторов для школьников и тратить на них больше, чем в предыдущие годы. В среднем расходы на дополнительные занятия сейчас составляют 5–6 тысяч рублей в неделю», — передает РБК со ссылкой на статистику SuperJob.

Исследования проводили с 2 марта по 14 апреля 2026 года. В опросе участвовали около трех тысяч родителей учеников 7–11-х классов из всех регионов.

Больше денег на услуги репетитора уходит у родителей учеников старших классов. В 7–8-х классах чаще всего нанимают репетиторов по алгебре и геометрии, английскому и русскому языкам, физике и информатике. В 9-х и старших классах приоритет смещается к предметам, которые будут сдаваться на ЕГЭ.

Родители более младших классов в среднем тратят на репетиторов до трех тысяч в неделю. Выпускники вынуждены тратить в два раза больше.

Перед ЕГЭ многие родители нанимают репетиторов, потому что хотят, чтобы их дети получили высокие баллы на экзамене. По данным эксперта онлайн-школы Skysmart Екатерины Чекеневой, в среднем семьи готовы платить около 3,5 тысячи рублей за каждый дополнительный балл.