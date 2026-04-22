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Образование Родители вынуждены платить за подготовку детей к ЕГЭ: сколько тысяч приходится отдавать в погоне за хорошим результатом

Родители вынуждены платить за подготовку детей к ЕГЭ: сколько тысяч приходится отдавать в погоне за хорошим результатом

В месяц услуги репетиторов стоят более 20 тысяч рублей

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Родители выпускников вынуждены тратить в два раза больше на репетиторов перед ЕГЭ | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUРодители выпускников вынуждены тратить в два раза больше на репетиторов перед ЕГЭ | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Родители выпускников вынуждены тратить в два раза больше на репетиторов перед ЕГЭ

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Всё больше растет спрос на репетиторов среди школьников и их родителей с приближением Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Уже сейчас услуги по подготовке к аттестации обходятся в районе шести тысяч рублей в неделю, а в месяц — 25 тысяч.

«Родители стали чаще нанимать репетиторов для школьников и тратить на них больше, чем в предыдущие годы. В среднем расходы на дополнительные занятия сейчас составляют 5–6 тысяч рублей в неделю», — передает РБК со ссылкой на статистику SuperJob.

Исследования проводили с 2 марта по 14 апреля 2026 года. В опросе участвовали около трех тысяч родителей учеников 7–11-х классов из всех регионов.

Больше денег на услуги репетитора уходит у родителей учеников старших классов. В 7–8-х классах чаще всего нанимают репетиторов по алгебре и геометрии, английскому и русскому языкам, физике и информатике. В 9-х и старших классах приоритет смещается к предметам, которые будут сдаваться на ЕГЭ.

Родители более младших классов в среднем тратят на репетиторов до трех тысяч в неделю. Выпускники вынуждены тратить в два раза больше.

Перед ЕГЭ многие родители нанимают репетиторов, потому что хотят, чтобы их дети получили высокие баллы на экзамене. По данным эксперта онлайн-школы Skysmart Екатерины Чекеневой, в среднем семьи готовы платить около 3,5 тысячи рублей за каждый дополнительный балл.

Основные экзамены стартуют 1 июня с истории, литературы и химии. Резервные дни для сдачи ЕГЭ — с 22 по 25 июня. Дополнительная пересдача одного предмета по желанию выпускника пройдет 8 и 9 июля. С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Экзамен Подготовка к ЕГЭ Деньги Репетитор Школа
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Комментарии
3
Гость
22 апреля, 10:25
Рады, что у нас один ребенок. Средний балл - 4,8 еле в 10 класс прошли. Ярославские родители не дадут соврать. Сейчас везде сокращения. Было 4 девятых, а десятый только один открыли. И в первую очередь брали льготников(((( колледжи переполнены, в ВУЗах огромный конкурс.
Гость
22 апреля, 08:31
Сотни тысяч рублей а не тысячи Армии нужны обученные кадры для выполнения поставленных целей Его Превосходительством!
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Гость
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