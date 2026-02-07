Образование Тест Русский еще не забыли? Тогда проверьте, умеете ли вы правильно ставить ударения в словах

Русский еще не забыли? Тогда проверьте, умеете ли вы правильно ставить ударения в словах

Этот тест не так прост, как может показаться на первый взгляд

Вот сейчас и проверим, кому пора взяться за букварь

Вот сейчас и проверим, кому пора взяться за букварь

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Не зря говорят: век живи — век учись. Кажется, мы должны знать уже всё на свете, но то и дело попадается то одно открытие, то другое. Для некоторых этими открытиями могут стать даже ударения в словах. Не верите? Тогда попробуйте пройти наш тест. В нем мы собрали десяток коварных слов, которые далеко не каждый второй произнесет правильно с первого раза. А всё потому, что многие путают, где в них нужно ставить ударение. Думаете, вас это не касается? Тогда попробуйте ответить на каждый вопрос без ошибок.

1 / 10

Начнем с того, что попроще. На какую букву поставите ударение в слове «жалюзи»?

  • На «а»

  • На «ю»

  • На «и»

2 / 10

Как известно, из искры возгорится пламя. Но только в том случае, если правильно поставить ударение в слове «искра». Получится?

  • На «и»

  • На «а»

3 / 10

А на какой слог поставите ударение в слове «сосредоточение»?

  • На второй — «сосрЕдоточение»

  • На четвертый — «сосредотОчение»

  • На пятый — «сосредоточЕние»

4 / 10

Есть такая специя — куркума. Как правильно произносить ее название?

  • С ударением на первый слог

  • С ударением на второй слог

  • С ударением на третий слог

5 / 10

А в слове «вероисповедание» куда поставите ударение?

  • ВероисповедАние

  • вероисповЕдание

  • вероИсповедание

6 / 10

Если вы дошли до этого вопроса без ошибок, это настоящий феномен. Кстати, где в этом слове ставится ударение?

  • На первый слог

  • На второй слог

  • На третий слог

7 / 10

Где поставите ударение в слове «форзац»?

  • На первый слог

  • На второй слог

  • Оба варианта верны

8 / 10

Как назовете девушку, которая танцует?

  • ТанцОвщица

  • ТанцовщИца

9 / 10

Теперь найдите пару слов, где верно выделены ударения

  • ПрИбыла, прИбыли

  • ПрибылА, прИбыли

  • ПрибЫла, прибЫли

  • ПрибылА, прибЫли

10 / 10

Куда поставите ударение в слове «кашлянул»?

  • На первый слог

  • На второй слог

  • На третий слог

Илья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Комментарии
2
Гость
7 февраля, 16:08
Мы не рабы - рабы не мы, благополучно убрали из Букваря Люди простые люди просили умоляли об этом
Гость
7 февраля, 21:30
"Русский еще не забыли?" А у вас половина слов не русские.
