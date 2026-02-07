Русский еще не забыли? Тогда проверьте, умеете ли вы правильно ставить ударения в словах

Не зря говорят: век живи — век учись. Кажется, мы должны знать уже всё на свете, но то и дело попадается то одно открытие, то другое. Для некоторых этими открытиями могут стать даже ударения в словах. Не верите? Тогда попробуйте пройти наш тест. В нем мы собрали десяток коварных слов, которые далеко не каждый второй произнесет правильно с первого раза. А всё потому, что многие путают, где в них нужно ставить ударение. Думаете, вас это не касается? Тогда попробуйте ответить на каждый вопрос без ошибок.
Начнем с того, что попроще. На какую букву поставите ударение в слове «жалюзи»?
На «а»
На «ю»
На «и»
Как известно, из искры возгорится пламя. Но только в том случае, если правильно поставить ударение в слове «искра». Получится?
На «и»
На «а»
А на какой слог поставите ударение в слове «сосредоточение»?
На второй — «сосрЕдоточение»
На четвертый — «сосредотОчение»
На пятый — «сосредоточЕние»
Есть такая специя — куркума. Как правильно произносить ее название?
С ударением на первый слог
С ударением на второй слог
С ударением на третий слог
А в слове «вероисповедание» куда поставите ударение?
ВероисповедАние
вероисповЕдание
вероИсповедание
Если вы дошли до этого вопроса без ошибок, это настоящий феномен. Кстати, где в этом слове ставится ударение?
На первый слог
На второй слог
На третий слог
Где поставите ударение в слове «форзац»?
На первый слог
На второй слог
Оба варианта верны
Как назовете девушку, которая танцует?
ТанцОвщица
ТанцовщИца
Теперь найдите пару слов, где верно выделены ударения
ПрИбыла, прИбыли
ПрибылА, прИбыли
ПрибЫла, прибЫли
ПрибылА, прибЫли
Куда поставите ударение в слове «кашлянул»?
На первый слог
На второй слог
На третий слог