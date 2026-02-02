«Работаем с крайне изношенным фондом»: десятки домов в Ярославской области остались без отопления

В Ярославской области больше 30 домов остались без отопления Источник: «Теплоресурс Рыбинск» / Vk.com, Анна Кудрявцева

В Рыбинске Ярославской области 2 февраля остался без отопления микрорайон Северный — в зоне отключения больше 30 домов. В производственно-техническом подразделении «Яроблводоканала» 1 февраля рассказали, что причиной случившегося стали ветхие трубы. Специалисты нашли утечку в тепловой камере между домами № 3 и 5 на улице Лизы Чайкиной еще во время осмотра вечером 30 января.

«Обследование выявило множественные дефекты на трубопроводах диаметром от 200 до 400 мм. Данная ситуация обусловлена критическим износом и ветхостью распределительных сетей на данном участке», — рассказали в «Теплоресурсе Рыбинск».

Ремонтировать трубы в выходные не стали. Объяснили это несколькими причинами. В том числе, в компании рассказали, что из-за морозов ниже -20 °C температуру теплоносителя подняли выше 100 °C. Работа с таким паром в закрытой камере опасна для персонала.

После прорыва трубы в Рыбинске обледенела пятиэтажка Источник: Анна Кудрявцева, «Теплоресурс Рыбинск» / Vk.com

Подъезды заволокло паром, затем на фасаде появилась изморозь Источник: Анна Кудрявцева, «Теплоресурс Рыбинск» / Vk.com

«Основной этап ликвидации аварии назначен на понедельник, 2 февраля. Отключение начнется с 5:30 утра. На время ремонта без отопления и горячей воды останутся 23 жилых дома, 4 социальных объекта. На сниженные параметры подачи теплоносителя переведены 25 домов, 13 социальных объектов. Мы работаем с крайне изношенным фондом сетей — это факт, который мы признаем. Однако профессионализм ремонтных и аварийных бригад позволяют нам действовать контролируемо, а не хаотично», — говорилось в сообщении коммунальщиков от 1 февраля.

Сварочные работы планировали завершить в 19:00 2 февраля.

Судя по данным производственно-технического подразделения «Яроблводоканала», в итоге на время ремонта без отопления осталось больше 30 домов.

Где отключили отопление в Рыбинске:

пр. Ленина, 148;

ул. Г. Успенского, 2, 4, 6, 7а, 7б;

ул. Ак. Губкина, 7, 9, 11;

ул. Молодежная 7 (ввод с Л Чайкиной), 9/7, 8, 10, 16;

ул. Молодогвардейцев, 1/12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9;

ул. Л. Чайкиной 5а (корпус 2), 5, 11, 11а;

ул. З. Космодемьянской, 2а, 26, 30;

ул. Рапова, 6, 7, 8, 9.

Также из-за ремонта в части домов возможно снижение температуры воды и отопления.

ул. Г. Успенского, 6а, 6б, 4а (гаражи);

ул. Ак. Губкина, 3в, 1/11, 2, 3;

ул. Молодежная, 2, 4, 6, 5, 7, 11,13, 20, 21;

ул. Л. Чайкиной, 2/5, 3, 3а, 3а, 6,6 а;

ул. З. Космодемьянской, 4;

ул. Рапова, 1, 2, 3, 4, 6а, 7а, 8а, 9а;

ул. В Набережная, 195, 197;

ул. Братьев Орловых, 5.

Сейчас на месте работают мастера Источник: Теплоресурс Рыбинск / Vk.com

Утром 2 февраля специалисты уже вскрыли тепловую камеру.

«В настоящее время с привлечением спецтехники выполняется дренирование канала. На данный момент подтверждено наличие двух дефектов, однако окончательная оценка состояния трубопровода и определение полного объема необходимых работ станут возможны только после завершения откачки теплоносителя и осушения участка», — рассказали в «Теплоресурсе Рыбинск».

Мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков взял ситуацию на контроль. По его данным, город задействовал дополнительные ресурсы, включая спецтехнику, для ускорения работ.

Жители Рыбинска уже привыкли к проблемам с отоплением — о ветхости труб в городе говорят не первый год. Люди даже жаловались губернатору, что из-за холода им приходилось спать одетыми.

В 2019 году у рыбинцев появилась надежда — было согласовано заключение концессионного соглашения между МУП «Теплоэнерго» и ООО «Рыбинская генерация» — дочерним предприятием АО «ТГК-2». По договору рыбинские котельные и тепловые сети должны были на 20 лет передать «Рыбинской генерации», обещавшей вложиться в реконструкцию, погасить долги, а затем получать прибыль от продажи и поставки теплоэнергии. Но в итоге история вылилась в уголовное дело, фигурантами которого стали депутат, бывший первый замглавы Рыбинска, и сын ярославского депутата.