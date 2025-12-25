В Ярославле ввели в эксплуатацию новую школу с бассейном. Когда начнется прием учеников

В Ярославле ввели в эксплуатацию новую школу Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле ввели в эксплуатацию новую школу на 1100 мест на Московском проспекте. Стоимость объекта составила 1,2 миллиарда рублей.

Как рассказал мэр Ярославля Артем Молчанов, учреждение начнет принимать учеников в начале 2026 года. Там будут обучаться школьники с первого по 11 класс.

«Ученики смогут пользоваться современным спорткомплексом с бассейном, просторной столовой на 500 человек и большим актовым залом. В здании предусмотрена необходимая инфраструктура для маломобильных групп населения», — рассказал градоначальник.

В новой школе есть бассейн Источник: Михаил Евраев / Telegram

Губернатор Михаил Евраев рассказал, что в школе расположены больше 50 учебных кабинетов, IT-зоны, мастерские, библиотека с медиацентром, столовая на 550 мест.

«Большой физкультурно-оздоровительный блок включает два спортивных зала и собственный 25-метровый бассейн. На прилегающей территории обустроены футбольное поле с беговыми дорожками, волейбольная и хоккейная площадки, полоса препятствий и тренажеры», — рассказал глава региона.

+2

Школа на Московском проспекте станет частью образовательного комплекса № 28, куда также входят школы № 66 и 35, детские сады № 157, 9, 172, 28. Ранее Артем Молчанов сообщал, что в 2026 году в Ярославле должны начать капитальный ремонт школы № 66.

Изначально планировалось, что новую школу на Московском проспекте построят и сдадут до конца 2024 года. Однако сроки перенесли. В мэрии Ярославля поясняли: пришлось менять импортное оборудование из-за проблем с доставкой, после этого были внесены изменения в проектную документацию.