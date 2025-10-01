В Ярославле перенесли сроки сдачи новой школы с бассейном. В чем причина

В мэрии Ярославля рассказали о причинах переноса сроков окончания строительства школы на Московском проспекте. Учебное учреждение не успели достроить к 1 октября 2025 года, как это ранее планировали региональные власти. Как сообщили 76.RU в городской администрации, общая строительная готовность объекта оценивается в 98%.
«На объекте завершаются электромонтажные работы, монтаж систем пожарной безопасности, охранной сигнализации, видеонаблюдения, сетей связи, внутренняя отделка помещений, монтаж подвесных потолков в коридорах», — сообщили в мэрии Ярославля.
Школа состоит из двух корпусов, соединенных переходами. Основной корпус разделен на зоны для младших и старших классов. Второй корпус отвели под спортивно-оздоровительный комплекс с залами для занятий физкультурой и бассейн.
По данным властей, в школе провели испытания гидроизоляции бассейна и продолжается облицовка чаши мозаичной плиткой. Также выполняются пусконаладочные работы инженерных систем, монтаж технологического оборудования, сборка учебной мебели и ее расстановка по кабинетам.
Строительством школы на 1100 учеников занимается компания «Ведич». Контракт был заключен 6 марта 2023 года. Согласно проекту, нормативный срок выполнения проекта — 37 месяцев. Это означает, что работы могут вестись до начала апреля 2026 года.
Что известно о подрядчике
ООО «Ведич» зарегистрировано в Ярославле в 2011 году. Учредителями компании являются Людмила Завьялова, Сергей Поздняков и Александр Кочетов. Согласно информации с сервиса «Контур.Фокус», они также выступают учредителями нескольких строительных компаний. Кроме того, Людмила Завьялова и Сергей Поздняков — владельцы офтальмологического центра «Идеал».
По данным на конец 2024 года, компания «Ведич» заработала 1,3 млрд рублей.
В 2019 году ООО «Ведич» выиграло контракт на строительство новой школы № 91 на Чернопрудной улице во Фрунзенском районе. За работы компания получила 504 миллиона рублей. Объект построили за 1,5 года, и школа открыла свои двери для учеников осенью 2021 года. Как учебное заведение выглядит изнутри, показывали в фоторепортаже.
Причины переноса сроков строительства
Изначально планировалось, что объект сдадут до конца 2024 года, школьники должны были сесть за парты 1 сентября 2025 года. Однако сроки перенесли на 1 октября этого же года, а начало обучения в новом учебном учреждении — на вторую четверть.
22 сентября губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что работы продлятся до конца 2025-го.
В городской администрации объяснили причину задержки сдачи объекта:
«При исполнении контракта возникли не зависящие от подрядчика обстоятельства, влекущие невозможность его выполнения на определенных в контракте условиях. В процессе выполнения работ выявлена необходимость замены оборудования из-за невозможности его поставки (оборудование импортного производства) и внесения изменения в проектную документацию в связи с изменением действующего законодательства».
Когда заработает школа с бассейном на Московском
Предварительно, школа на Московском сможет начать работу не раньше следующего года. После ввода объекта в эксплуатацию школа должна будет получить лицензию на образовательную деятельность. Как стало известно 76.RU, учебное заведение будет работать под № 93 и войдет в образовательный комплекс № 28.
В образовательный комплекс № 28 входит школа № 35 имени Героя Советского Союза Н. А. Кривова и детские сады № 157, 9, 172, 28.
«Набор преподавательского состава начнется после получения лицензии на образовательную деятельность школой № 93. Численность педагогического состава будет зависеть от количества укомплектованных классов и учебного плана на 2025/2026 учебный год. Прием в школу начнется также после получения школой лицензии. Прием детей будет осуществляться на свободные места», — сообщили в мэрии Ярославля.
Руководитель комплекса будет назначен по окончании процедуры реорганизации образовательных организаций.
Ранее стало известно, что в Красном Бору Ярославского района построят новую четырехэтажную школу на 1100 учеников. Торги выиграл питерский подрядчик «Адамант-строй». Он за 1,3 миллиарда рублей должен будет до конца 2027 года реализовать проект.
