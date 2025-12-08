«Готовится принять учеников»: стало известна дата открытия новой школы с бассейном в Ярославле

ООО «Ведич» зарегистрировано в Ярославле в 2011 году. Учредителями компании являются Людмила Завьялова, Сергей Поздняков и Александр Кочетов. Согласно информации с сервиса «Контур.Фокус», они также выступают учредителями нескольких строительных компаний. Кроме того, Людмила Завьялова и Сергей Поздняков — владельцы офтальмологического центра «Идеал».

Компания также строила школу № 91 на Чернопрудной улице во Фрунзенском районе. За контракт, выигранный в 2019-м, ООО «Ведич» получило 504 миллиона рублей. Здание возвели за 1,5 года.