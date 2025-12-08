«Готовится принять учеников»: стало известна дата открытия новой школы с бассейном в Ярославле

Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил, что завершены строительно-монтажные работы новой школы на Московском проспекте. Сейчас ведутся работы по приёмке объекта. Об этом глава города рассказал во время прямой линии с ярославцами, которая прошла 8 декабря 2025 года на телеканале «ЯПервый».
«У нас поданы документы на ввод школы в эксплуатацию. Буквально в декабре школа передаётся в хозяйствование департамента образования. Объект готовится к тому, чтобы принять учеников», — уточнил Артем Молчанов.
Школа должна открыться в январе 2026 года. Планируется, что к этому моменту учреждение получит лицензию и объект введут в эксплуатацию.
Школа рассчитана на 1100 учеников. Ее строительством занимается компания ООО «Ведич». Стоимость проекта — 1,2 млрд рублей.
Что известно о подрядчике
ООО «Ведич» зарегистрировано в Ярославле в 2011 году. Учредителями компании являются Людмила Завьялова, Сергей Поздняков и Александр Кочетов. Согласно информации с сервиса «Контур.Фокус», они также выступают учредителями нескольких строительных компаний. Кроме того, Людмила Завьялова и Сергей Поздняков — владельцы офтальмологического центра «Идеал».
Компания также строила школу № 91 на Чернопрудной улице во Фрунзенском районе. За контракт, выигранный в 2019-м, ООО «Ведич» получило 504 миллиона рублей. Здание возвели за 1,5 года.
Учебное заведение на Московском проспекте станет частью образовательного комплекса № 28, куда также входят школы № 66 и 35, детские сады № 157, 9, 172, 28. Артем Молчанов сообщил, что в 2026 году в Ярославле должны начать капитальный ремонт школы № 66.
Изначально планировалось, что учебное заведение построят и сдадут до конца 2024 года. Однако сроки перенесли. В мэрии Ярославля поясняли: пришлось менять импортное оборудование из-за проблем с доставкой, после этого пришлось вносить изменения в проектную документацию.