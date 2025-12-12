Стало известно, как работают школы и детсады Ярославля после атаки БПЛА

Как работают школы и детсады в Ярославской области после атаки БПЛА Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

12 декабря в региональном Министерстве образования сообщили, что все учреждения в Ярославской области работают в штатном режиме.

«При объявлении беспилотной опасности родители могут самостоятельно принять решение о посещении школы ребенком, но обязательно должны предупредить классного руководителя или администрацию школы. В таком случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине», — уточнили в Минобре.

Также режим свободного посещения действует для детских садов и колледжей.

Напомним, что рано утром 12 декабря региональные власти объявили о беспилотной опасности в Ярославской области. Закрыли полеты в аэропорту Золотое кольцо в Туношне. Позже в Минобороны РФ сообщили о 8 сбитых БПЛА над территорией региона.