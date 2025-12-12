Стало известно, как работают школы и детсады Ярославля после атаки БПЛА

12 декабря в региональном Министерстве образования сообщили, что все учреждения в Ярославской области работают в штатном режиме.
«При объявлении беспилотной опасности родители могут самостоятельно принять решение о посещении школы ребенком, но обязательно должны предупредить классного руководителя или администрацию школы. В таком случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине», — уточнили в Минобре.
Также режим свободного посещения действует для детских садов и колледжей.
Напомним, что рано утром 12 декабря региональные власти объявили о беспилотной опасности в Ярославской области. Закрыли полеты в аэропорту Золотое кольцо в Туношне. Позже в Минобороны РФ сообщили о 8 сбитых БПЛА над территорией региона.
Ярославль сковали 9-балльные пробки. Стало известно о частичном перекрытии трассы М-8 «Холмогоры» в Ярославской области. Все новости, связанные с утренним коллапсом — публикуем в онлайн-трансляции.