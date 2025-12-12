Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в 04:21 12 декабря сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице, покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — говорится в посте главы региона в официальном телеграм-канале.

Власти также предупреждают, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.

«При их обнаружении ни в коем случае не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112. Министерство обороны и силовые ведомства ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“, — напомнил губернатор.