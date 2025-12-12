Над Ярославской областью сбили 8 БПЛА

Отражена атака БПЛА над Ярославской областью Источник: Роман Данилкин / 63.RU

8 БПЛА сбили над Ярославской областью ночью 12 декабря Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: <…> 8 — над территорией Ярославской области.

БПЛА также сбили в Брянской, Московской, Смоленской, Тверской, Тамбовской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, а также над акваторией Черного моря.

Ранее ярославские власти сообщили о беспилотной опасности в регионе.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — говорится в посте главы региона в официальном телеграм-канале.

Власти также предупреждают, что на территории региона могут находится фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.

«При их обнаружении ни в коем случае не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112. Министерство обороны и силовые ведомства ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“, — напомнил губернатор.