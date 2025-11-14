НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
«Люки превращаются в лужи»: общественники показали дорогу к новой школе с бассейном в Ярославле

«Люки превращаются в лужи»: общественники показали дорогу к новой школе с бассейном в Ярославле

Какие недочеты нашли при проверке строительства учреждения

824
Школу на Московском проспекте обещают открыть в начале 2026 года | Источник: Михаил Евраев / TelegramШколу на Московском проспекте обещают открыть в начале 2026 года | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Школу на Московском проспекте обещают открыть в начале 2026 года

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Проверяющие Народного фронта нашли недочеты при строительстве новой школы на Московском проспекте в Ярославле. В ярославском отделении сообщили, что дорога, ведущая к учебному заведению, разбита, из-за чего возникают сопутствующие проблемы.

«Вызывают вопросы качество и уклоны асфальта на дорожках, заниженные люки превращаются в лужи. Заказчик заверил, что подрядчик устранит недочеты по гарантии. Скапливается вода и у входов в подвал. Как выяснилось, козырьки проектом не предусмотрены, но школа сможет установить их самостоятельно», — уточнили в ярославском отделении Народного фронта 13 ноября.

По данным ярославского ОНФ, по итогам выезда они обратились в департамент городского хозяйства с просьбой обрезать деревья по периметру и отремонтировать разбитый подъезд.

В ОНФ показали, на какой стадии находится строительство школы

Источник:

«Народный фронт | Ярославская область» / Vk.com

Школа рассчитана на 1100 учеников. Ее строительством занимается компания ООО «Ведич». Стоимость проекта — 1,2 млрд рублей.

Учебное заведение на Московском проспекте станет частью образовательного комплекса № 28, куда также входят школы № 66 и 35, детские сады № 157,  9, 172, 28.

Что известно про подрядчика

ООО «Ведич» зарегистрировано в Ярославле в 2011 году. Учредителями компании являются Людмила Завьялова, Сергей Поздняков и Александр Кочетов. Согласно информации с сервиса «Контур.Фокус», они также выступают учредителями нескольких строительных компаний. Кроме того, Людмила Завьялова и Сергей Поздняков — владельцы офтальмологического центра «Идеал».

Компания также строила школу № 91 на Чернопрудной улице во Фрунзенском районе. За контракт, выигранный в 2019-м, ООО «Ведич» получило 504 миллиона рублей. Здание возвели за 1,5 года.

В мэрии 14 ноября сообщили, что школа на Московском уже готовится к вводу в эксплуатацию.

«На объекте завершены все строительно-монтажные работы. Завершается наладка оборудования с учетом пусконаладочных работ. Строительная готовность составляет 98%. В будущих школьных классах уже собрана вся необходимая мебель и установлено специализированное оборудование для занятий», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Ранее стало известно, что школа примет первых учеников в январе 2026 года. Изначально планировалось, что учебное заведение построят и сдадут до конца 2024 года. Однако сроки перенесли. В мэрии Ярославля поясняли: пришлось менять импортное оборудование из-за проблем с доставкой, после этого пришлось вносить изменения в проектную документацию.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Новая школа Общероссийский народный фронт
Комментарии
18
Гость
2 часа
Чудики! Такие подходы к школе чуть ли не во всем городе. Для примера. Дети по пути в 62-ю со стороны "Магнита" и "Ярче" Карлсонами должны быть, чтобы преодолеть огромную лужу перед калиткой школы. Со стороны домов №№ 22-30 по пр-ту Дзержинского у "Ярче" такая грязь десятилетиями уже, а еще помойку перенесли в это место! Да очередная точечная застройка началась. Конечно, сделать пешеходную зону с плиткой неизвестно для кого куда важнее реальной заботы о жителях города и области. Жили без плитки и дальше проживут, вот весь подход.
Гость
2 часа
А у нас, что есть ответственный за проблемы пешеходов, по всему городу не пройдешь пешком...
Читать все комментарии
Гость
