«Люки превращаются в лужи»: общественники показали дорогу к новой школе с бассейном в Ярославле

Проверяющие Народного фронта нашли недочеты при строительстве новой школы на Московском проспекте в Ярославле. В ярославском отделении сообщили, что дорога, ведущая к учебному заведению, разбита, из-за чего возникают сопутствующие проблемы.
«Вызывают вопросы качество и уклоны асфальта на дорожках, заниженные люки превращаются в лужи. Заказчик заверил, что подрядчик устранит недочеты по гарантии. Скапливается вода и у входов в подвал. Как выяснилось, козырьки проектом не предусмотрены, но школа сможет установить их самостоятельно», — уточнили в ярославском отделении Народного фронта 13 ноября.
По данным ярославского ОНФ, по итогам выезда они обратились в департамент городского хозяйства с просьбой обрезать деревья по периметру и отремонтировать разбитый подъезд.
Школа рассчитана на 1100 учеников. Ее строительством занимается компания ООО «Ведич». Стоимость проекта — 1,2 млрд рублей.
Учебное заведение на Московском проспекте станет частью образовательного комплекса № 28, куда также входят школы № 66 и 35, детские сады № 157, 9, 172, 28.
Что известно про подрядчика
ООО «Ведич» зарегистрировано в Ярославле в 2011 году. Учредителями компании являются Людмила Завьялова, Сергей Поздняков и Александр Кочетов. Согласно информации с сервиса «Контур.Фокус», они также выступают учредителями нескольких строительных компаний. Кроме того, Людмила Завьялова и Сергей Поздняков — владельцы офтальмологического центра «Идеал».
Компания также строила школу № 91 на Чернопрудной улице во Фрунзенском районе. За контракт, выигранный в 2019-м, ООО «Ведич» получило 504 миллиона рублей. Здание возвели за 1,5 года.
В мэрии 14 ноября сообщили, что школа на Московском уже готовится к вводу в эксплуатацию.
«На объекте завершены все строительно-монтажные работы. Завершается наладка оборудования с учетом пусконаладочных работ. Строительная готовность составляет 98%. В будущих школьных классах уже собрана вся необходимая мебель и установлено специализированное оборудование для занятий», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Ранее стало известно, что школа примет первых учеников в январе 2026 года. Изначально планировалось, что учебное заведение построят и сдадут до конца 2024 года. Однако сроки перенесли. В мэрии Ярославля поясняли: пришлось менять импортное оборудование из-за проблем с доставкой, после этого пришлось вносить изменения в проектную документацию.