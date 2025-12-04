Тест для самых начитанных: только большой знаток литературы ответит на все 10 вопросов

Статистика говорит, что в среднем человек читает от 12 до 17 книг в год. Но на то она и статистика: в нее входят и те, кто совсем ничего не читает, и те, кто за год способен проглотить сотню изданий. Первый случай мы еще как-то можем себе представить (всякое бывает), второй же кажется нереальным, потому что даже в самых смелых фантазиях сложно вообразить, откуда у человека возьмется столько времени. Может быть, книги слишком тонкие?
А какую лепту вносите вы в эту статистику? Можно вас назвать человеком читающим или у вас нет на литературу ни времени, ни желания? Давайте проверим.
Куда рвался сумасшедший географ из романа «Золотой теленок»?
В Гималаи
В джунгли
В пампасы
В греки
Какую должность занимал Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, персонаж комедии Гоголя «Ревизор»?
Дворецкий
Стряпчий
Возничий
Городничий
Сколько длится действие комедии французского драматурга Бомарше о женитьбе Фигаро?
Один день
Три дня
Девять дней
Сорок дней
Персонаж какой пьесы носит фамилию Яичница?
«Недоросль»
«Горе от ума»
«Вишневый сад»
«Женитьба»
У какого литературного героя была собака по кличке Банга?
У доктора Айболита
У Понтия Пилата
У Шерлока Холмса
У Джорджа из повести «Трое в лодке, не считая собаки»
Чье произведение легло в основу фильма «Один из тринадцати» (16+)?
Агаты Кристи
Артура Конан Дойла
Ильи Ильфа и Евгения Петрова
Венедикта Ерофеева
Все знают стихотворение Николая Некрасова, которое начинается со слов «Однажды, в студеную зимнюю пору». Но помните ли вы, как оно называется?
«Откуда дровишки?»
«Мужичок с ноготок»
«Крестьянский сын»
Так и называется — по первой строке
Кто превратился в юного пажа в последней главе романа «Мастер и Маргарита»?
Азазелло
Фагот
Бегемот
Иван Бездомный
Всем знакома сказка Петра Ершова «Конек-Горбунок». А кто написал сказку «Конек-скакунок»?
Дмитрий Мамин-Сибиряк
Михаил Салтыков-Щедрин
Сергей Басов-Верхоянцев
Тоже Петр Ершов
Какому классику принадлежит неоконченная трагедия «Грузинская ночь», датированная 1826–1827 годами?
Александру Пушкину
Александру Грибоедову
Михаилу Лермонтову
Федору Достоевскому