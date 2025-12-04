НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 762мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,96
EUR 90,59
Экопроекты российских компаний
Очередь за лекарствами
«Умные решения»
Когда выпадет снег
Что подарить и как отметить Новый год
Десятки домов — без отопления
На СВО погиб воспитатель
Гришаева обосновалась в Вятском
Погром на кладбище
Образование Тест Тест для самых начитанных: только большой знаток литературы ответит на все 10 вопросов

Тест для самых начитанных: только большой знаток литературы ответит на все 10 вопросов

А вы книги читаете или коллекционируете для красоты?

45
Ответственно заявляем: всё дело не в папе&nbsp;— всё дело в умении читать | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUОтветственно заявляем: всё дело не в папе&nbsp;— всё дело в умении читать | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ответственно заявляем: всё дело не в папе — всё дело в умении читать

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Статистика говорит, что в среднем человек читает от 12 до 17 книг в год. Но на то она и статистика: в нее входят и те, кто совсем ничего не читает, и те, кто за год способен проглотить сотню изданий. Первый случай мы еще как-то можем себе представить (всякое бывает), второй же кажется нереальным, потому что даже в самых смелых фантазиях сложно вообразить, откуда у человека возьмется столько времени. Может быть, книги слишком тонкие?

А какую лепту вносите вы в эту статистику? Можно вас назвать человеком читающим или у вас нет на литературу ни времени, ни желания? Давайте проверим.

ТЕСТПройден 2 раза
1 / 10

Куда рвался сумасшедший географ из романа «Золотой теленок»?

  • В Гималаи

  • В джунгли

  • В пампасы

  • В греки

2 / 10

Какую должность занимал Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, персонаж комедии Гоголя «Ревизор»?

  • Дворецкий

  • Стряпчий

  • Возничий

  • Городничий

3 / 10

Сколько длится действие комедии французского драматурга Бомарше о женитьбе Фигаро?

  • Один день

  • Три дня

  • Девять дней

  • Сорок дней

4 / 10

Персонаж какой пьесы носит фамилию Яичница?

  • «Недоросль»

  • «Горе от ума»

  • «Вишневый сад»

  • «Женитьба»

5 / 10

У какого литературного героя была собака по кличке Банга?

  • У доктора Айболита

  • У Понтия Пилата

  • У Шерлока Холмса

  • У Джорджа из повести «Трое в лодке, не считая собаки»

6 / 10

Чье произведение легло в основу фильма «Один из тринадцати» (16+)?

  • Агаты Кристи

  • Артура Конан Дойла

  • Ильи Ильфа и Евгения Петрова

  • Венедикта Ерофеева

7 / 10

Все знают стихотворение Николая Некрасова, которое начинается со слов «Однажды, в студеную зимнюю пору». Но помните ли вы, как оно называется?

  • «Откуда дровишки?»

  • «Мужичок с ноготок»

  • «Крестьянский сын»

  • Так и называется — по первой строке

8 / 10

Кто превратился в юного пажа в последней главе романа «Мастер и Маргарита»?

  • Азазелло

  • Фагот

  • Бегемот

  • Иван Бездомный

9 / 10

Всем знакома сказка Петра Ершова «Конек-Горбунок». А кто написал сказку «Конек-скакунок»?

  • Дмитрий Мамин-Сибиряк

  • Михаил Салтыков-Щедрин

  • Сергей Басов-Верхоянцев

  • Тоже Петр Ершов

10 / 10

Какому классику принадлежит неоконченная трагедия «Грузинская ночь», датированная 1826–1827 годами?

  • Александру Пушкину

  • Александру Грибоедову

  • Михаилу Лермонтову

  • Федору Достоевскому

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Литература Чтение Книга Знание Развлечение Образование
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление