Тест для самых начитанных: только большой знаток литературы ответит на все 10 вопросов

Статистика говорит, что в среднем человек читает от 12 до 17 книг в год. Но на то она и статистика: в нее входят и те, кто совсем ничего не читает, и те, кто за год способен проглотить сотню изданий. Первый случай мы еще как-то можем себе представить (всякое бывает), второй же кажется нереальным, потому что даже в самых смелых фантазиях сложно вообразить, откуда у человека возьмется столько времени. Может быть, книги слишком тонкие?

А какую лепту вносите вы в эту статистику? Можно вас назвать человеком читающим или у вас нет на литературу ни времени, ни желания? Давайте проверим.