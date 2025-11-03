«Сохраняйте спокойствие»: в Ярославской области определен порядок действий при угрозе БПЛА

если вы в комнате — зашторьте окна и отойдите от них. Безопаснее находиться в помещении без окон. Если на улице — покиньте открытые участки и транспорт, укройтесь в ближайшем здании;

при выявлении пролета беспилотников незамедлительно сообщайте по телефону 112 или через приложение «Радар.НФ».

запрещается приближаться к дрону, пытаться его сбить или пользоваться рядом с ним средствами связи.