«Сохраняйте спокойствие»: в Ярославской области определен порядок действий при угрозе БПЛА

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что будет размещать у себя в соцсетях предупреждения об авиационной опасности и ее отмене, а также инструкцию, как действовать при угрозе применения БПЛА.
«Для своевременного оповещения жителей в случае опасности, связанной с БПЛА, буду размещать у себя в социальных сетях оперативную информацию, — отметил Михаил Евраев. — Также в регионе действует единая система оповещения и проводится массовая СМС-рассылка. При получении уведомления о беспилотной опасности сохраняйте спокойствие».
В Ярославской области определен следующий порядок действий в случае авиационной опасности:
если вы в комнате — зашторьте окна и отойдите от них. Безопаснее находиться в помещении без окон. Если на улице — покиньте открытые участки и транспорт, укройтесь в ближайшем здании;
при выявлении пролета беспилотников незамедлительно сообщайте по телефону 112 или через приложение «Радар.НФ».
запрещается приближаться к дрону, пытаться его сбить или пользоваться рядом с ним средствами связи.
при обнаружении фрагментов беспилотников ни в коем случае не трогайте их, отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112.