«Сохраняйте спокойствие»: в Ярославской области определен порядок действий при угрозе БПЛА

«Сохраняйте спокойствие»: в Ярославской области определен порядок действий при угрозе БПЛА

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев

866
В Ярославской области определен порядок действий в случае авиационной опасности

В Ярославской области определен порядок действий в случае авиационной опасности

Источник:
Максим Бутусов / E1.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что будет размещать у себя в соцсетях предупреждения об авиационной опасности и ее отмене, а также инструкцию, как действовать при угрозе применения БПЛА.

«Для своевременного оповещения жителей в случае опасности, связанной с БПЛА, буду размещать у себя в социальных сетях оперативную информацию, — отметил Михаил Евраев. — Также в регионе действует единая система оповещения и проводится массовая СМС-рассылка. При получении уведомления о беспилотной опасности сохраняйте спокойствие».

В Ярославской области определен следующий порядок действий в случае авиационной опасности:

  • если вы в комнате — зашторьте окна и отойдите от них. Безопаснее находиться в помещении без окон. Если на улице — покиньте открытые участки и транспорт, укройтесь в ближайшем здании;

  • при выявлении пролета беспилотников незамедлительно сообщайте по телефону 112 или через приложение «Радар.НФ».

  • запрещается приближаться к дрону, пытаться его сбить или пользоваться рядом с ним средствами связи.

  • при обнаружении фрагментов беспилотников ни в коем случае не трогайте их, отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112.

Напомним, в ночь на 31 октября в Ярославле отразили атаку шести БПЛА.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
1 час
Шторы может из рабицы и помогут наверное.Хотя навряд ли...
Гость
54 минуты
Есть ещё спрей от летающих
