В Ярославской области после жалоб начали заменять некачественные продукты в школах и детсадах

Администрация Угличского округа Ярославской области отчиталась о исправлении проблем с организацией питания в школах и детсадах района. Как уточнили 76.RU, местные власти совместно с подрядчиком питания ООО «Промпит» заменяют некачественные продукты, на которые ранее жаловались родители.
«По всем дошкольным учреждениям ультрапастеризованное молоко заменено на пастеризованное молоко Рыбинского молочного завода. Питание детям готовится исключительно на нем. Сок „Фрукт драйв“ больше не поставляется и детям не дается. ООО „Промпит“ на сегодняшний день в процессе заключения договора с новым поставщиком на поставку другого сока», — уточнили в администрации Угличского муниципального округа.
Что известно про подрядчика
По данным администрации Угличского округа, организацией питания занимается ярославская компания «Промпит». Она обеспечивает едой все городские школы и детские садики, а также Отрадновскую школу в деревне Клясово. В остальные сельские школы компания поставляет лишь продукты, из которых готовят блюда местные повара.
ООО «Промпит» было образовано в 2014 году в Ярославле. Основной вид деятельности — организация общественного питания, а также производство и продажа продуктов питания.
Компания принадлежит депутату Ярославской областной думы, сыну бывшего губернатора Сергея Вахрукова — Максиму Вахрукову. Бизнесмен до 2022 года числился в списке владельцев «Промпита», затем доли переписали на другие юрлица: 75% компании принадлежит московскому ООО «Вимакс», учредитель которого Максим Вахруков, а 25% — ООО «Максимум», где он указан генеральным директором.
Вахруков-младший также был совладельцем «Комбината социального питания», который долгое время оставался практически монополистом по поставкам питания в учреждения социальной сферы Ярославля.
Овощи поставляются в школы и детсады Угличского округа в вакуумных упаковках и мешках в зависимости от потребностей учреждения.
У родителей есть возможность попробовать блюда, которые готовятся для их детей, задать вопросы по качеству продуктов и ознакомиться с сопроводительной документацией.
«Будут созданы рабочие группы, в состав которых войдут родители, депутаты думы и представители общественной палаты округа. Они без предупреждения будут осуществлять проверки, а итоговую информацию размещать на сайтах учреждений, в СМИ, докладывать главе округа», — уточнили в местной администрации.
Кроме того, утверждено новое меню, которое начнет действовать с 5 ноября 2025 года. По словам властей, оно стало разнообразным и сбалансированным. В него добавлены кисломолочные продукты, фрукты и супы на мясном бульоне.
«Ежедневно со всех меню в дошкольных и школьных учреждениях берутся пробы блюд и хранятся двое суток. Делается это для того, чтобы в случаях каких-либо отравлений или расстройств ЖКТ можно было установить причину, связаны ли проблемы с питанием в учреждениях или имеет место какой-либо иной источник отравления. К настоящему времени Угличская центральная районная больница не подтвердила ни одного обращения по факту пищевого отравления в образовательных организациях», — добавили в администрации Угличского округа.
Ранее стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за проблем с организацией питания в школах и детсадах Угличского района. Региональный следственный комитет начал проверку.