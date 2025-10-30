НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Травим с малых лет»: родители забили тревогу из-за качества питания в детсадах Ярославской области

«Травим с малых лет»: родители забили тревогу из-за качества питания в детсадах Ярославской области

Власти объяснили возникшие проблемы последствиями оптимизации

642
В Угличском районе разгорелся скандал из-за качества питания в школах и детсадах | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Угличском районе разгорелся скандал из-за качества питания в школах и детсадах | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Угличском районе разгорелся скандал из-за качества питания в школах и детсадах

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Жители Угличского района Ярославской области пожаловались на качество питания в школах и детских садах. Открытое письмо губернатору 26 октября опубликовала у себя на странице местная жительница Марина Яковлева.

В беседе с 76.RU она пояснила, что обратила внимание на питание в детском саду, куда ходит ее внук. По её словам, проблемы с едой начались с конца сентября 2025 года.

«Детей кормят полуфабрикатами глубокой заморозки, самыми дешёвыми соками, в приготовлении пищи используется ультрапастеризованное молоко. Вместо котлет, приготовленных в учреждении, детям дают полуфабрикат размером с крупную сливу. Если раньше на второй завтрак привозили свежие молочные продукты, то теперь это неизменное яблоко в младших группах», — написала Марина.

Жительница заметила, что в блюдах стало меньше мяса.

«Раньше на приготовление первых блюд использовалось 2,5 килограмма мяса, сейчас — 600 граммов. Дети едят овощные бульоны вместо мясных. У многих малышей появилась аллергия, что подтверждается документально», — отметила Марина.

Зная, как раньше было организовано питание, а я много лет работала в системе образования, просто не могу молчать. Как бы пафосно ни звучало — дети наше будущее. А мы его травим с малых лет таким питанием.

Марина Яковлева

жительница Углича

Ответ местных властей

В управлении образования Угличского района подтвердили: к ним поступают обращения родителей. Заместитель начальника управления Валерия Рыбакова пояснила, что 28 октября состоялась встреча главы района с жителями, на которой обсудили ситуацию.

«Могу сказать, что сейчас у нас с компанией, которая занимается организацией питания, идет открытый диалог. Мы им даем претензии, замечания, они их устраняют по мере поступления», — уточнила в беседе с корреспондентом Валерия Рыбакова.

По словам представителя администрации, часть проблемы уже начали решать.

«Были вопросы по крупам — их заменили на мелкую фасовку по 900 граммов, теперь не возят мешками. Соки и молоко тоже будут заменены, молочная продукция уже частично меняется», — прокомментировала она.

Что касается жалоб на недостаточное использование мяса в рационе школьников, в администрации пояснили, что его «дают ровно по всем нормам».

Угличская администрация намерена направить письмо в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить, как утверждались технологические карты блюд. В ближайшее время меню планируют скорректировать.

Меню будет однозначно откорректировано. В наших интересах, чтобы дети питались качественно и сбалансированно, чтобы не было так, что один день — только макароны, другой — только рис. Это неправильно, и мы согласны с родителями.

Валерия Рыбакова

заместитель начальника управления образования администрации Угличского района

Проблемы из-за оптимизации?

По словам заместителя начальника управления образования, трудности с питанием возникли после объединения школ и детсадов.

«Вся история эта завелась из-за оптимизации в образовании. Соответственно сокращён был штат сотрудников и вынужденная мера была перейти на организованное питание аутсорсинга», — отметила замначальника.

По данным Угличской администрации, организацией питания занимается ярославская компания «Промпит». Она обеспечивает едой все городские школы и дошкольные образовательные учреждения, а также Отрадновскую школу в деревне Клясово. В остальные сельские школы компания поставляет лишь продукты, из которых готовят блюда местные повара.

«У нас проводилась дегустация на базе школы № 8 и детского сада № 21. Родители были приглашены, присутствовали общественники и телевидение. Всё в порядке, в принципе. Есть моменты, которые можно заменить или откорректировать, и мы над этим работаем», — добавила представитель администрации.

Что известно о компании

ООО «Промпит» было образовано в 2014 году в Ярославле. Основной вид деятельности — организация общественного питания, а также производство и продажа продуктов питания.

Компания принадлежит депутату Ярославской областной думы, сыну бывшего губернатора Сергея Вахрукова — Максиму Вахрукову. Бизнесмен до 2022 года числился в списке владельцев «Промпита», затем доли переписали на другие юрлица: 75% компании принадлежит московскому ООО «Вимакс», учредитель которого Максим Вахруков, а 25% — ООО «Максимум», где он указан генеральным директором.

Вахруков-младший также был совладельцем Комбината социального питания, который долгое время оставался практически монополистом по поставкам питания в учреждения социальной сферы Ярославля.

Весной 2025 года поставщика школьного питания в Ярославле оштрафовали за подозрительные продукты.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Школьное питание Угличский район
Комментарии
9
Гость
16 минут
Эта ОПТИМИЗАЦИЯ ни к чему хорошему не приведёт! Всё разваливают.. Медицина образование, культура...
Гость
46 минут
Такая проблема не только в Угличе, но и в Ярославле. У фирмы Соцпитание, которая обслуживает большинства школ и садов в Ярославле большие проблемы и долги, счета арестованы, вместо такого же мяса добавляют дешевые консервы, да и в школах сами повара воруют, дети не получают например положенное масло или сыр, стоит задуматься нужно ли вообще такое питание!!!
Читать все комментарии
