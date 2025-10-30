«Травим с малых лет»: родители забили тревогу из-за качества питания в детсадах Ярославской области

ООО «Промпит» было образовано в 2014 году в Ярославле. Основной вид деятельности — организация общественного питания, а также производство и продажа продуктов питания.

Компания принадлежит депутату Ярославской областной думы, сыну бывшего губернатора Сергея Вахрукова — Максиму Вахрукову. Бизнесмен до 2022 года числился в списке владельцев «Промпита», затем доли переписали на другие юрлица: 75% компании принадлежит московскому ООО «Вимакс», учредитель которого Максим Вахруков, а 25% — ООО «Максимум», где он указан генеральным директором.

Вахруков-младший также был совладельцем Комбината социального питания, который долгое время оставался практически монополистом по поставкам питания в учреждения социальной сферы Ярославля.