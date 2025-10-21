НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Образование Поступить станет сложнее? В России готовятся поднять минимальные баллы за ЕГЭ

Поступить станет сложнее? В России готовятся поднять минимальные баллы за ЕГЭ

Изменения коснутся шести предметов

228
Порог хотят поднять для улучшения качества образования | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПорог хотят поднять для улучшения качества образования | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Порог хотят поднять для улучшения качества образования

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Минобрнауки предложило повысить минимальные баллы за ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы в 2026/2027 учебном году. Документ опубликовали на портале проектов правовых актов.

Согласно проекту, повысить планку предлагают по шести предметам:

  • химия — с 39 до 40 баллов;

  • биология — с 39 до 40;

  • физика — с 39 до 41;

  • информатика — с 44 до 46;

  • история — с 36 до 40;

  • иностранный язык — с 30 до 40.

По русскому языку, математике профильного уровня, литературе и географии минимальный порог составит 40 баллов, как и в прошлом году. По обществознанию выпускникам нужно будет набрать минимум 45 баллов.

Как объяснили в Минобрнауки, минимальное количество баллов за ЕГЭ хотят поднять для повышения качества образования.

«Значения минимальных баллов… <…> …Установлены по итогам анализа приемной кампании 2025/2026 учебного года. Предлагаемые изменения затронут около 1% поступающих», — цитирует пояснительную записку «Российская газета».

Также уже со следующего года в вузах может уменьшиться количество платных мест. С 1 сентября 2025 года начал действовать закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Согласно ему, правительство может устанавливать правила определения стоимости платного обучения, количество студентов и направлений подготовки. Законопроект приняли для того, чтобы на платные места в вузах также действовал конкурс. Подробнее об этом — в нашем материале.

Кроме того, с 2026 года ЕГЭ ждет еще одно изменение — содержание экзаменов по всем предметам приведут в полное соответствие со школьной программой.

Также почитайте, когда стартует основной период сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
