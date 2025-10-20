НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Четырехэтажная, с двумя спортзалами: в Ярославле хотят построить новую школу в спальном районе

Четырехэтажная, с двумя спортзалами: в Ярославле хотят построить новую школу в спальном районе

Где планируют возвести учебное учреждение

476
В Ярославле могут построить еще одну школу в Дзержинском районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле могут построить еще одну школу в Дзержинском районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле могут построить еще одну школу в Дзержинском районе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле планируют построить еще одну школу. Учебное учреждение может появиться на улице Батова в Дзержинском районе. Об этом порталу 76.RU сообщил заместитель мэра — директор департамента градостроительства Александр Черневский.

Вопрос о строительстве новой школы на улице Батова в редакцию 76.RU адресовали жители Брагина.

«Многие ждут эту школу. Ранее говорилось, что она должна была появиться еще в 2022 году, но в итоге решили строить сначала на Пашуковской», — обратилась к нам Виктория из Дзержинского района.

В последний раз официальная информация о планах по строительству школы на улице Батова озвучивалась властями в 2024 году. Сейчас в мэрии Ярославля сообщили, что возможность возведения данного учреждения продолжает рассматриваться. Площадкой для строительства может стать территория у дома № 9.

«По заданию мэрии Ярославля ГБУ ЯО „Проектный институт“ разрабатывает проектно-сметную документацию на строительство», — сообщил Александр Черневский.

По информации мэрии, школа должна быть четырехэтажной, рассчитанной на 1100 учащихся (40 классов).

«Данная вместимость рассчитана на обучение в одну смену», — уточнил Александр Черневский.

В школе хотят обустроить два спортивных зала, актовый зал на 600 мест, столовую на 550 мест, мастерские, два библиотечно-информационных центра. На территории — футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, площадка для активных игр, беговая дорожка на четыре полосы.

«Вопрос о реализации проекта будет рассматриваться по итогам получения положительного заключения ГАУ ЯО „Яргосстройэкспертиза“ на разработанную проектно-сметную документацию на объект», — заключил Александр Черневский.

В Министерстве строительства Ярославской области добавили, что была отправлена заявка на предоставление федерального финансирования на строительство данной школы в 2026–2028 годах.

Напомним, 1 сентября в Ярославле начала работу школа на Большой Федоровской. Также в Ярославле должна открыться школа на Московском проспекте. Но старт ее работы пока откладывается.

Ранее была введена в эксплуатацию школа на Пашуковской улице.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
Комментарии
3
Гость
24 минуты
хотят .....
Гость
15 минут
Фотка с двумя розетками под потолком просто класс! Заканчивается первая четверть XXI века, а у нас до сих пор не умеют проектировать коммуникации с расчетом на будущеее. Ну и главное, учителя ау! Вы где есть? Работать абсолютно некому.
Читать все комментарии
