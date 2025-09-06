Зоны отдыха в стиле лофт и панорамные окна: показываем изнутри новую школу, куда рвались ярославцы
Большой обзор учебного заведения в Красноперекопском районе
1 сентября 2025 года открылась школа № 53 на Большой Федоровской. В День знаний у входа в новенькое здание провели первую линейку.
Современное учебное заведение возвели на месте аварийной школы № 53. В новом здании за 739 миллионов рублей и площадью 12007,5 квадратных метров будут учиться 500 детей. Внутри оборудованы столовая на 250 человек, актовый зал на 315 мест, два спортзала, зал для хореографии, библиотека и книгохранилище, лифты и другие помещения. На территории школы построены волейбольная, баскетбольная и детская площадки.
Новая школа относится к образовательному комплексу № 32, директором которого является Ольга Копеина. В комплекс так же включены детские сады № 13 и 175 и средняя школа № 32 имени В. В. Терешковой.
Фотограф 76.RU побывал в современной школе. В большом обзоре подробно показываем учебное заведение изнутри.