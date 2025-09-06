НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Образование Фоторепортаж Зоны отдыха в стиле лофт и панорамные окна: показываем изнутри новую школу, куда рвались ярославцы

Зоны отдыха в стиле лофт и панорамные окна: показываем изнутри новую школу, куда рвались ярославцы

Большой обзор учебного заведения в Красноперекопском районе

756
9 комментариев
Обзор новой школы № 53 в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбзор новой школы № 53 в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обзор новой школы № 53 в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

1 сентября 2025 года открылась школа № 53 на Большой Федоровской. В День знаний у входа в новенькое здание провели первую линейку.

Современное учебное заведение возвели на месте аварийной школы № 53. В новом здании за 739 миллионов рублей и площадью 12007,5 квадратных метров будут учиться 500 детей. Внутри оборудованы столовая на 250 человек, актовый зал на 315 мест, два спортзала, зал для хореографии, библиотека и книгохранилище, лифты и другие помещения. На территории школы построены волейбольная, баскетбольная и детская площадки.

Новая школа относится к образовательному комплексу № 32, директором которого является Ольга Копеина. В комплекс так же включены детские сады № 13 и 175 и средняя школа № 32 имени В. В. Терешковой.

Фотограф 76.RU побывал в современной школе. В большом обзоре подробно показываем учебное заведение изнутри.

Школа построена не по типовому проекту | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUШкола построена не по типовому проекту | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Школа построена не по типовому проекту

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Школа № 53 находится на улице Большой Федоровской | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUШкола № 53 находится на улице Большой Федоровской | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Школа № 53 находится на улице Большой Федоровской

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание имеет необычные формы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдание имеет необычные формы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание имеет необычные формы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В некоторых местах стоят окна от пола до потолка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ некоторых местах стоят окна от пола до потолка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В некоторых местах стоят окна от пола до потолка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В школу есть два входа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ школу есть два входа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В школу есть два входа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

У одного из них поводили линейку 1 сентября | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ одного из них поводили линейку 1 сентября | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У одного из них поводили линейку 1 сентября

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пост охраны находится в стеклянной комнате | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПост охраны находится в стеклянной комнате | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пост охраны находится в стеклянной комнате

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На входе стоят металлодетекторы и турникеты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа входе стоят металлодетекторы и турникеты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На входе стоят металлодетекторы и турникеты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сразу на входе можно заглянуть в кабинет уроков труда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСразу на входе можно заглянуть в кабинет уроков труда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сразу на входе можно заглянуть в кабинет уроков труда

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В классе есть различные станки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ классе есть различные станки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В классе есть различные станки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Столовая вмещает 250 человек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтоловая вмещает 250 человек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Столовая вмещает 250 человек

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит линия раздачи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак выглядит линия раздачи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит линия раздачи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На первом этаже расположен медицинский кабинет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа первом этаже расположен медицинский кабинет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На первом этаже расположен медицинский кабинет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Шкаф наполнен аптечками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUШкаф наполнен аптечками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Шкаф наполнен аптечками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Это малый спортивный зал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭто малый спортивный зал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Это малый спортивный зал

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В нем есть теннисные столы и футбольные ворота | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ нем есть теннисные столы и футбольные ворота | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В нем есть теннисные столы и футбольные ворота

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит большой зал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак выглядит большой зал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит большой зал

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь инвентаря полно: кольца, гимнастические конь и брусья, а так же баскетбольные кольца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь инвентаря полно: кольца, гимнастические конь и брусья, а так же баскетбольные кольца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь инвентаря полно: кольца, гимнастические конь и брусья, а так же баскетбольные кольца

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В раздевалке шкафчики и пара лавочек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ раздевалке шкафчики и пара лавочек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В раздевалке шкафчики и пара лавочек

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В школе оборудован спуск для маломобильных людей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ школе оборудован спуск для маломобильных людей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В школе оборудован спуск для маломобильных людей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо пандусов есть подъемники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПомимо пандусов есть подъемники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо пандусов есть подъемники

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А так же лифты. Их в школе три штуки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА так же лифты. Их в школе три штуки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А так же лифты. Их в школе три штуки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Лестница на второй этаж выглядит ярко | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛестница на второй этаж выглядит ярко | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лестница на второй этаж выглядит ярко

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В коридорах просторно и есть различные лавки и диваны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ коридорах просторно и есть различные лавки и диваны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В коридорах просторно и есть различные лавки и диваны

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На этажах установлены кулеры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа этажах установлены кулеры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На этажах установлены кулеры

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Информационное табло висит посреди коридора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИнформационное табло висит посреди коридора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Информационное табло висит посреди коридора

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На стенах установлены телевизоры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа стенах установлены телевизоры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На стенах установлены телевизоры

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Если в коридоре нет свободного места для отдыха, всегда можно присесть в зоне отдыха с диванами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсли в коридоре нет свободного места для отдыха, всегда можно присесть в зоне отдыха с диванами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Если в коридоре нет свободного места для отдыха, всегда можно присесть в зоне отдыха с диванами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кабинеты отмечены стеклянными табличками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКабинеты отмечены стеклянными табличками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кабинеты отмечены стеклянными табличками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Лаборатории имеют оборудование для опытов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛаборатории имеют оборудование для опытов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лаборатории имеют оборудование для опытов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В кабинете химии в парты встроены кран и розетки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ кабинете химии в парты встроены кран и розетки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В кабинете химии в парты встроены кран и розетки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Обычный класс выглядит следующим образом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбычный класс выглядит следующим образом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обычный класс выглядит следующим образом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

За обычной доской установлена электронная | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа обычной доской установлена электронная | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За обычной доской установлена электронная

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Парты ничем не выделяются. Но не в каждом кабинете они одинаковые | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПарты ничем не выделяются. Но не в каждом кабинете они одинаковые | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Парты ничем не выделяются. Но не в каждом кабинете они одинаковые

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Это класс информатики | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭто класс информатики | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Это класс информатики

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А в этом кабинете нет привычных парт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА в этом кабинете нет привычных парт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А в этом кабинете нет привычных парт

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В начальной школе имеются шкафчики для каждого ученика | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ начальной школе имеются шкафчики для каждого ученика | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В начальной школе имеются шкафчики для каждого ученика

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В зале для хореографии стоят перила и зеркала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ зале для хореографии стоят перила и зеркала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В зале для хореографии стоят перила и зеркала

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот и кабинет трудов для девочек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА вот и кабинет трудов для девочек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот и кабинет трудов для девочек

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Это что-то новенькое. Зал с подушками напоминает аудитории университетов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭто что-то новенькое. Зал с подушками напоминает аудитории университетов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Это что-то новенькое. Зал с подушками напоминает аудитории университетов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ступени сделаны из плотной фанеры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтупени сделаны из плотной фанеры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ступени сделаны из плотной фанеры

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стоит обратить внимание на потолки. Где-то они фактурные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтоит обратить внимание на потолки. Где-то они фактурные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стоит обратить внимание на потолки. Где-то они фактурные

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Где-то потолков нет. Все коммуникации на виду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГде-то потолков нет. Все коммуникации на виду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где-то потолков нет. Все коммуникации на виду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из больших окон просматривается дорога | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз больших окон просматривается дорога | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из больших окон просматривается дорога

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С другой стороны жилые дома и спортивные площадки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС другой стороны жилые дома и спортивные площадки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С другой стороны жилые дома и спортивные площадки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С еще одной стороны видно детскую площадку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС еще одной стороны видно детскую площадку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С еще одной стороны видно детскую площадку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Актовый зал оборудован 315 местами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАктовый зал оборудован 315 местами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Актовый зал оборудован 315 местами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И современной техникой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ современной техникой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И современной техникой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как вам новая школа?

Классная школа!
Не нравится
Круто, но есть недочеты
Выскажусь в комментариях
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Школа Новая школа Учебное заведение
Комментарии
9
Гость
1 час
А если мячи и другое спортивное оборудование попадут в окна, они разобьются? Как дети будут заниматься при таком огромном остеклении от пола до потолка - об этом кто-то подумал?
Гость
54 минуты
Главное, чтобы были хорошие учителя - профессионалы своего дела. А таких все меньше, как и врачей
Читать все комментарии
