Зоны отдыха в стиле лофт и панорамные окна: показываем изнутри новую школу, куда рвались ярославцы

1 сентября 2025 года открылась школа № 53 на Большой Федоровской. В День знаний у входа в новенькое здание провели первую линейку.

Современное учебное заведение возвели на месте аварийной школы № 53. В новом здании за 739 миллионов рублей и площадью 12007,5 квадратных метров будут учиться 500 детей. Внутри оборудованы столовая на 250 человек, актовый зал на 315 мест, два спортзала, зал для хореографии, библиотека и книгохранилище, лифты и другие помещения. На территории школы построены волейбольная, баскетбольная и детская площадки.