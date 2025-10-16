Отдыхать будут не все: в ярославском Минобре рассказали, как учатся школы в длинные выходные

Ряд школ в Ярославской области будут отдыхать в рабочую субботу, 1 ноября. Об этом сообщили 76.RU в пресс-службе регионального Министерства образования.
«Школы, в которых образовательный процесс организован по четвертям, в этот период будут находиться на каникулах. Школы, в которых образовательный процесс организован по триместрам, будут работать в соответствии с производственным календарем», — прокомментировали 76.RU в ярославском Минобре.
Напомним, под конец октября в России будет шестидневная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября. Затем россиян ожидают длинные ноябрьские выходные — 2, 3 и 4 ноября.
4 ноября в России ежегодно отмечается День народного единства. Праздник учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Подробнее о традициях мы писали в этом материале.
После ноябрьских праздников в 2025 году официальный выходной в будний день будет только 31 декабря.
Ранее мы также публиковали расписание школьных каникул на этот учебный год.