Отдыхать будут не все: в ярославском Минобре рассказали, как учатся школы в длинные выходные

Стало известно, как будут учиться школы в Ярославле в длинные ноябрьские выходные Источник: Игорь До / E1.RU

Ряд школ в Ярославской области будут отдыхать в рабочую субботу, 1 ноября. Об этом сообщили 76.RU в пресс-службе регионального Министерства образования.

«Школы, в которых образовательный процесс организован по четвертям, в этот период будут находиться на каникулах. Школы, в которых образовательный процесс организован по триместрам, будут работать в соответствии с производственным календарем», — прокомментировали 76.RU в ярославском Минобре.

Напомним, под конец октября в России будет шестидневная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября. Затем россиян ожидают длинные ноябрьские выходные — 2, 3 и 4 ноября.

4 ноября в России ежегодно отмечается День народного единства. Праздник учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Подробнее о традициях мы писали в этом материале.

Календарь выходных в ноябре 2025 года Источник: Городские медиа

После ноябрьских праздников в 2025 году официальный выходной в будний день будет только 31 декабря.