Еще немного, еще чуть-чуть: когда начнутся первые каникулы в новом учебном году — календарь

Для школьников учебный год начался уже полтора месяца назад. За это время они уже успели порядком устать. Больше, чем выходных, они ждут лишь праздников и каникул. Отдохнуть удастся довольно скоро. Когда начинаются осенние каникулы и сколько они продлятся — в материале.

Школы вправе менять продолжительность обучения в пределах 34–37 учебных недель. Также у них есть возможность сдвигать даты начала и конца каникул. Поэтому точное расписание лучше уточнять в своей школе, мы же публикуем рекомендованные даты, которых обычно все и придерживаются.

Для большинства школьников предусмотрено три перерыва от учебы: осенью, в новогодние праздники и в начале апреля. Первоклашкам повезло еще больше. Их ждут дополнительные каникулы с 21 февраля по 1 марта 2026 года.

Те, у кого учебный год состоит из триместров, уже успели отдохнуть. У них первые осенние каникулы в 2025 году начались 4 октября, а закончились 12-го числа. Но буквально через месяц учеников снова ждет отдых — с 15 по 23 ноября.

Также все школьники будут отдыхать в дни официальных праздников:

День народного единства — 4 ноября (3 ноября также будет выходным днем);

День защитника Отечества — 23 февраля;

Международный женский день — 8 марта (перенос с выходного дня на 9 марта, понедельник);

День Весны и Труда — 1–3 мая;

День Победы — 9–11 мая.