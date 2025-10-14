«Жить на эту милостыню нереально»: учителя из Ярославля назвали свои реальные зарплаты

Учителя из Ярославля назвали свои реальные зарплаты Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В Министерстве образования Ярославской области рассказали, из чего складывается реальная зарплата учителей. Ранее мы писали о беспокойствах педагогов о том, что оплата за их работу изменится после оптимизации в сфере образования.

Чиновники успокаивали интересующихся: рост заработной платы административного и вспомогательного персонала повлечет за собой рост средней заработной платы по региону, что приведет, в свою очередь, к увеличению оплаты труда педагогов.

«Оплата труда педагогов относится к категории защищенных и определяется указами президента РФ: средняя заработная плата учителей должна соответствовать средней заработной плате в регионе», — указывали в пресс-службе ярославского Минобра.

Из чего же складывается зарплата учителя? И сколько на самом деле зарабатывают педагоги? Разбираемся в этом материале.

Как рассчитывается зарплата

На данный момент зарплата учителей в Ярославской области складывается из нескольких факторов:

базовый оклад;

стимулирующие доплаты;

компенсационные выплаты.

«Повышение зарплаты осуществляется через стимулирующие выплаты с учетом действующих в учреждении локальных актов. Заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы», — пояснили 76.RU в Минобре.

Образовательные организации самостоятельно разрабатывают локальные акты, которые определяют критерии оценки, основания, перечень и порядок премиальных выплат. Министерство образования Ярославской области

Стимулирующие выплаты включают доплаты, надбавки, премии и иные поощрительные выплаты.

По данным мониторинга Минобра Ярославской области, заработная плата педагогов на 1 сентября 2025 года составляет 52 679 рублей (без учета выплат за классное руководство) и 57 631 рубль с учетом указанных выплат.

Сколько зарабатывают учителя в Ярославле

В сфере образования в Ярославской области, по рассказам наших читателей в Telegram, на самом деле можно заработать от 18 тысяч до 50 тысяч рублей. Вот несколько примеров:

«Сестра работает учителем, высшее образование, степень магистра. Стаж больше 6 лет. Зарплата 31 тысяча, это еще с подработкой», — написала пользователь под ником Лисичка.

«Предлагают по ставкам. А потом надбавками догоняют. У меня супруга учитель-словесник. Зарплата — за 50 тысяч», — пишет Евгений.

«У меня 39 часов, первая категория и классное руководство со всеми выплатами. „Грязными“ выходит 48 тысяч», — рассказал читатель 76.RU.

«Работала учителем в 2020-м, преподавала русский язык и литературу в средних классах. Полная ставка, доплата за проверку тетрадей. Больше ничего не брала, чтобы не двинуть кони от перегруза. Пришла сразу после универа, такая вся воодушевленная, с красным дипломом. И как давай получать 18 тысяч! Ушла после первой же четверти. Работа нравилась, коллектив прекрасный, дети — любовь! Но жить на эту милостыню нереально было даже пять лет назад», — поделилась своей историей Ирина.

Какую зарплату хотят получать учителя в регионах Источник: Мария Романова / Городскиие медиа

Как менялись зарплаты учителей

Как уточнили 76.RU в пресс-службе hh.ru, за последние пять лет зарплатное предложение в вакансиях учителей выросло на 13% — с 30 000 рублей до 34 400 рублей. При аналитике учитывались медианные зарплатные предложения учителям за девять месяцев 2025 года в сравнению с 2021 годом.

Медианная зарплата — это величина, которая делит всех работающих на две равные части: у половины работников зарплата выше данной суммы, а у другой половины — ниже. Медианная зарплата отражает количество средств, которые получает среднестатистический гражданин. Поэтому она считается достаточно корректным показателем обеспеченности граждан, чем, например средняя зарплата (рассчитается как среднее арифметическое). По данным hh.ru, медианная зарплата по Ярославской области в сентябре 2025 года равнялась 64 152 рубля. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ранее сообщал, что за первое полугодие 2025 года средняя зарплата жителя выросла до 71 тысячи рублей (в 2024-м — 64 566 рублей).

В hh.ru подтверждают: самые высокие зарплаты педагогам в Ярославской области предлагают компании, проводящие обучение в онлайн-формате, а также частные школы.

Вакансии для учителей в Ярославской области:

репетитор по физике в онлайн-школу — до 120 тысяч рублей;

преподаватель информатики и программирования в Компьютерную школу — до 80 тысяч рублей;

учитель английского языка в семейную школу в Заволжском районе — от 60 тысяч рублей;

репетитор по русскому языку в онлайн-школу — от 50 тысяч до 80 тысяч рублей;

преподаватель математики в онлайн-школу — от 30 тысяч до 70 тысяч рублей.