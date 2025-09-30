«‎Жертвой может стать любой ребенок»‎: психолог — о том, как справиться с буллингом

Психолог утверждает, что ребенку не справиться с этим без помощи взрослых Источник: Анастасия Гусева / 29.RU

Буллинг в школе — серьезная проблема, которая может оставить глубокие психологические травмы. Редакция 29.RU поговорила с детским психологом Светланой Серегиной. Узнали, как правильно действовать родителям, учителям и детям. Далее — от первого лица.

Любой буллинг обязательно должен быть обнародован. Никогда не стоит замалчивать, если в детском коллективе происходит травля. Могут ли родители ее прекратить? Да, могут, переведя ребенка в другую школу.

Со школьным коллективом родитель не сможет работать, просто потому, что его даже не пустят в школу. Он может, например, выступить на родительском собрании и огласить эту проблему. Но вот вмешаться в жизнь детского коллектива и говорить, как плохо они поступают, не получится. Еще один важный момент — уведомить администрацию школы: директора, завуча, социального педагога, классного руководителя, — и вместе наметить план работы по гармонизации психологического климата в коллективе.

Важно объяснить детям разницу между безобидными шутками и травлей Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Обсуждать это с ребенком, безусловно, нужно. И рассказывать о том, что есть просто игры, пранки, когда ребята подшучивают, не имея желания травить, и здесь важно им сказать, что не нравится такое поведение. А есть действительно травля, когда поджидают около школы, портят вещи, оскорбляют и обижают.

Классическое правило «не обращай внимания, и они отстанут» не всегда срабатывает. Особенно если в классе есть отрицательный лидер и он наметил жертву — вашего ребенка, то просто так он не отстанет. Светлана Серегина Детский психолог

Что делать родителям?

Не замалчивать. Обсуждать это с администрацией школы и классным руководителем. Сейчас во многих школах есть служба примирения, когда специалисты-медиаторы проводят примирение сторон с подписанием контракта, гарантирующего ответственность каждого ученика класса.

Что делать учителю?

Обратиться к администрации школы и поставить их в известность. Затем составить план мероприятий по сплочению классного коллектива, обязательно включив туда тренинговые упражнения и совместную работу со школьным психологом. Проводить беседы отдельно с каждым учеником, чтобы понять, как такая ситуация могла возникнуть. Ну и конечно, не позволять себе колких замечаний в адрес детей и их родителей.

Что делать ребенку?

Главное — не молчать. Да, ребенку бывает стыдно сказать, что он стал жертвой одноклассников, и они травят. И требуется огромное мужество признаться в этом и попросить помощи. Но без помощи взрослых эту проблему не остановить ребенку.

Среди участников травли выделяют лидера травли, его приспешников — тех, кто позволяет себе также издеваться над жертвой, жертву, сторонних наблюдателей и сочувствующих жертве. К сожалению, сочувствующие жертве не могут открыто поддерживать, так как бессознательно боятся оказаться на месте аутсайдера.

Если ваш ребенок травит других

Прежде всего поговорить и понять, что же случилось с ребенком, что он начал издеваться над одноклассниками. Попытаться его понять.

Ну и конечно, обратиться к специалисту. Желание издеваться над другими — это симптом. Причина такого поведения лежит гораздо глубже, и, возможно, она как раз таки в детско-родительских отношениях, которым нужна помощь специалиста.

В этой теме можно копаться гораздо глубже. Главное — понимать, что жертвой может стать любой ребенок, и здесь важна поддержка взрослых, которые могут помочь. Светлана Серегина Детский психолог

