Ярославская школа попала в список лучших учреждений России. Какая

Рассказываем, как составляли рейтинг

693
8 комментариев
Ярославская школа попала в федеральный рейтинг по конкурентоспособности выпускников | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославская школа попала в федеральный рейтинг по конкурентоспособности выпускников

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Только одна ярославская школа попала в независимый рейтинг по конкурентоспособности выпускников. Топ-300 учебных учреждений России представило агентство RAEX.

«Рейтинги базируются на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2023 и 2024 годов. Использовались данные 47 вузов, входивших в топ-50 рейтинга вузов RAEX-100 в 2023 или в 2024 году. Всего агентством обработана информация о более чем 240 тыс. выпускников российских школ. Учитывались данные только по головным вузам, без учета филиалов», — указано в рейтинге.

Как указано в методике, при составление топа учитывались данные о количестве выпускников школ, зачисленных в 2023 и 2024 годах на очную форму обучения в вузы на 1-й курс бакалавриата или специалитета по общему конкурсу на бюджет, целевому приему, платному обучению и на основе победы в олимпиадах без других вступительных испытаний.

В топ-300 по конкурентоспособности выпускников попала средняя школа № 33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики, которая находится в Ярославле на улице Собинова, 22. Ярославское учреждение заняло 223 место.

Согласно рейтингу, доля учеников, поступивших на бюджет, составляет 44,3%. Еще 34,3% выпускников школы поступали по договору. 21,4% — доля «олимпиадников».

Тройку лучших рейтинга по конкурентоспособности выпускников возглавил московский физтех-лицей им. П. Л. Капицы. На втором месте — СУНЦ МГУ, на третьем — физико-математический лицей № 31 г. Челябинска. В топ-10 также попали школы Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее также был опубликован независимый рейтинг лучших школ Ярославской области. 33-я школа попала на вторую строчку.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
8
Гость
13 минут
А остальные школы ниже плинтуса???
Гость
34 минуты
33-я школа это единственная школав области где действительно учатся талантливые ребята. Отбор в школу внедется практически с первого класса, причем отбор обективный по способностям, а не по кошельку родителей. Тем более математика и физика не те области деятельности где без способностей и таланта ты просто не состоишся. Хотя в сегодняшней жизни благосостояние родителей и их первоначальная натаска так же существенно влияет на конечный результат. Но остается только сожалеть о частичной потере того качества которое имела школа 33 в начале 60-х при А.С. Колобкове который смог поднять ее до уровня продолжателя традиции Ярославской мужской гимназии инкубатора интелектуальной элиты Ярославля. Узкая специализация хорошо но оющее качественное образование так же крайне необходимо сегодня.
Читать все комментарии
