Ярославская школа попала в список лучших учреждений России. Какая

Ярославская школа попала в федеральный рейтинг по конкурентоспособности выпускников Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Только одна ярославская школа попала в независимый рейтинг по конкурентоспособности выпускников. Топ-300 учебных учреждений России представило агентство RAEX.

«Рейтинги базируются на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2023 и 2024 годов. Использовались данные 47 вузов, входивших в топ-50 рейтинга вузов RAEX-100 в 2023 или в 2024 году. Всего агентством обработана информация о более чем 240 тыс. выпускников российских школ. Учитывались данные только по головным вузам, без учета филиалов», — указано в рейтинге.

Как указано в методике, при составление топа учитывались данные о количестве выпускников школ, зачисленных в 2023 и 2024 годах на очную форму обучения в вузы на 1-й курс бакалавриата или специалитета по общему конкурсу на бюджет, целевому приему, платному обучению и на основе победы в олимпиадах без других вступительных испытаний.

В топ-300 по конкурентоспособности выпускников попала средняя школа № 33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики, которая находится в Ярославле на улице Собинова, 22. Ярославское учреждение заняло 223 место.

Согласно рейтингу, доля учеников, поступивших на бюджет, составляет 44,3%. Еще 34,3% выпускников школы поступали по договору. 21,4% — доля «олимпиадников».

Тройку лучших рейтинга по конкурентоспособности выпускников возглавил московский физтех-лицей им. П. Л. Капицы. На втором месте — СУНЦ МГУ, на третьем — физико-математический лицей № 31 г. Челябинска. В топ-10 также попали школы Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга.