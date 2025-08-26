НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Аналитики назвали топ-10 лучших школ Ярославской области. А ваша попала в рейтинг?

Аналитики назвали топ-10 лучших школ Ярославской области. А ваша попала в рейтинг?

Выпускники этих учебных учреждений учатся в лучших вузах страны

661
3 комментария
Аналитики назвали 10 лучших школ Ярославской области | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Аналитики назвали 10 лучших школ Ярославской области

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

В преддверии нового учебного года появился список лучших школ Ярославской области. В топ вошли девять учреждений Ярославля и один лицей Рыбинска. Рейтинг представило агентство RAEX 26 августа, при составлении перечня учитывалось общее количество выпускников, поступивших в ведущие вузы России, без привязки к численности выпускных классов.

«Рейтинг школ RAEX выполняет двойную функцию: с одной стороны, он предоставляет родителям структурированные и объективные данные для принятия взвешенного решения о выборе учебного заведения. С другой стороны, он служит инструментом для самих образовательных учреждений, создавая среду здоровой конкуренции и предоставляя ориентиры для развития и повышения качества образования в России, как среднего, так и высшего», — рассказал гендиректор рейтинговой группы RAEX Дмитрий Гришанков.

В топ-3 попали Провинциальный колледж, школа № 33 имени К. Маркса в Ярославле и лицей № 2 в Рыбинске.

10 лучших школ в Ярославле | Источник: Мария Романова / Городские медиа

10 лучших школ в Ярославле

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Отметим, за последние пять лет данные учебные учреждения регулярно оказываются в тройке лучших. Рыбинский лицей выпадал с третьего места в 2023-м и 2024-м, уступая ярославскому лицею № 86.

Этим летом мы публиковали топ-3 лучших школ Ярославля по версии читателей 76.RU.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
3
Гость
37 минут
Странно, вроде все победители олимпиад из 33, в провинциальном колледже их нет. Почему на 1 месте?
Гость
19 минут
Аналитиков поименно, а родителей которые не вошли в рейтинг уже опустили
