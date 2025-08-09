Вы знаете мир или не отличаете Швецию от Швейцарии? Сложный тест по географии

Наша планета большая и еще не до конца исследованная, но в целом каждый может показать на карте Россию, назвать столицу Франции или ответить на вопрос, какая река самая длинная в мире. Предлагаем пройти вам тест по географии. Проверьте свои знания. Впереди десять вопросов. Окунитесь в увлекательное путешествие по миру. Откройте карту мира в своем воображении и отправляйтесь в путь.