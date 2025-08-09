НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Вы знаете мир или не отличаете Швецию от Швейцарии? Сложный тест по географии

Вы знаете мир или не отличаете Швецию от Швейцарии? Сложный тест по географии

Думаете, у вас получится ответить на 10 из 10 без подсказок?

Вас ждут десять вопросов. Сможете ответить на них правильно?

Источник:

Артем Устюжанин

Вас ждут десять вопросов. Сможете ответить на них правильно?

Источник:

Артем Устюжанин

Наша планета большая и еще не до конца исследованная, но в целом каждый может показать на карте Россию, назвать столицу Франции или ответить на вопрос, какая река самая длинная в мире. Предлагаем пройти вам тест по географии. Проверьте свои знания. Впереди десять вопросов. Окунитесь в увлекательное путешествие по миру. Откройте карту мира в своем воображении и отправляйтесь в путь.

Тест по географии
1 / 10

Начинаем. Какой штат мы отметили на карте?

  • Виргиния

  • Южная Каролина

  • Северная Каролина

  • Джорджия

2 / 10

Какая из этих стран не имеет выход к мировому океану?

  • Индонезия

  • Норвегия

  • Аргентина

  • Нигер

3 / 10

В какой из этих стран есть аэропорт?

  • В Лихтенштейне

  • В Люксембурге

  • В Андорре

  • В Сан-Марино

4 / 10

Столицей этой страны является город Катманду

  • Афганистана

  • Непала

  • Индии

  • Бутана

5 / 10

Снова картинка. Какой город отмечен точкой?

  • Братск

  • Иркутск

  • Улан-Удэ

  • Хабаровск

6 / 10

Со школьных времен мы знаем про Стояние на Угре. А где находится эта река?

  • В Московской и Тверской областях

  • В Рязанской и Владимирской областях

  • В Нижегородской и Ярославской областях

  • В Смоленской и Калужской областях

7 / 10

Сколько штатов в Австралии?

  • Четыре

  • Пять

  • Шесть

  • Семь

8 / 10

Чей это флаг?

  • Катара

  • ОАЭ

  • Бахрейна

  • Омана

9 / 10

Почти закончили. Какой город отмечен точкой?

  • Сан-Паулу

  • Бразилиа

  • Рио-де-Жанейро

  • Салвадор

10 / 10

Завершаем наш тест. С этой страной не граничит Швейцария.

  • С Германией

  • Со Швецией

  • С Францией

  • С Италией

Ну а если этот тест показался вам слишком простым, то у нас в колоде, как водится, еще девять тузов. Как вы одолеете их? Попробуйте свои силы вот в таких заданиях:

Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Тест География Тюмень Знание Проверка
