Вы знаете мир или не отличаете Швецию от Швейцарии? Сложный тест по географии

Наша планета большая и еще не до конца исследованная, но в целом каждый может показать на карте Россию, назвать столицу Франции или ответить на вопрос, какая река самая длинная в мире. Предлагаем пройти вам тест по географии. Проверьте свои знания. Впереди десять вопросов. Окунитесь в увлекательное путешествие по миру. Откройте карту мира в своем воображении и отправляйтесь в путь.
Начинаем. Какой штат мы отметили на карте?
Виргиния
Южная Каролина
Северная Каролина
Джорджия
Какая из этих стран не имеет выход к мировому океану?
Индонезия
Норвегия
Аргентина
Нигер
В какой из этих стран есть аэропорт?
В Лихтенштейне
В Люксембурге
В Андорре
В Сан-Марино
Столицей этой страны является город Катманду
Афганистана
Непала
Индии
Бутана
Снова картинка. Какой город отмечен точкой?
Братск
Иркутск
Улан-Удэ
Хабаровск
Со школьных времен мы знаем про Стояние на Угре. А где находится эта река?
В Московской и Тверской областях
В Рязанской и Владимирской областях
В Нижегородской и Ярославской областях
В Смоленской и Калужской областях
Сколько штатов в Австралии?
Четыре
Пять
Шесть
Семь
Чей это флаг?
Катара
ОАЭ
Бахрейна
Омана
Почти закончили. Какой город отмечен точкой?
Сан-Паулу
Бразилиа
Рио-де-Жанейро
Салвадор
Завершаем наш тест. С этой страной не граничит Швейцария.
С Германией
Со Швецией
С Францией
С Италией
Ну а если этот тест показался вам слишком простым, то у нас в колоде, как водится, еще девять тузов. Как вы одолеете их? Попробуйте свои силы вот в таких заданиях:
Угадайте советский фильм про отпуск по одному кадру;
Проверьте, как хорошо вы знаете Россию;
Спорим, вы не ответите на эти 10 вопросов по роману «Преступление и наказание»;
Как пишутся эти слова — с одной или двумя «н»;
Только самый умный ответит на 10 из 10.