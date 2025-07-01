Только большой знаток географии ответит на все 10 вопросов: тест для самых бывалых

О, эти томительные мгновения у школьной доски, когда учитель просит тебя показать страну на карте. Секунды в этот момент кажутся часами, а сокрушение от поражения можно смыть разве что в Ледовитом океане. Но есть и другой способ — подтянуть знания и без ошибок опознать все-все государства. А если бы вас сейчас вызвали к доске и попросили указать разные страны на карте мира, вы бы справились с заданием? Есть только один способ это проверить, и он перед вами. В этом тесте мы выделили на карте одно государство, а вашей задачей будет сказать, что это за страна.