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Образование Тест Только большой знаток географии ответит на все 10 вопросов: тест для самых бывалых

Только большой знаток географии ответит на все 10 вопросов: тест для самых бывалых

Попробуйте угадать страну по карте

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Будете плавать по карте или безошибочно назовете любое государство? | Источник: Игорь До / E1.RUБудете плавать по карте или безошибочно назовете любое государство? | Источник: Игорь До / E1.RU

Будете плавать по карте или безошибочно назовете любое государство?

Источник:
Игорь До / E1.RU

О, эти томительные мгновения у школьной доски, когда учитель просит тебя показать страну на карте. Секунды в этот момент кажутся часами, а сокрушение от поражения можно смыть разве что в Ледовитом океане. Но есть и другой способ — подтянуть знания и без ошибок опознать все-все государства. А если бы вас сейчас вызвали к доске и попросили указать разные страны на карте мира, вы бы справились с заданием? Есть только один способ это проверить, и он перед вами. В этом тесте мы выделили на карте одно государство, а вашей задачей будет сказать, что это за страна.

ТЕСТПройден 67 раз
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  • Лаос

  • Камерун

  • Руанда

  • Хорватия

  • Сирия

  • Ангола

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Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
География Тест Знания Образование Обучение Развлечение Проверка
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