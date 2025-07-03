Власти рассказали, из чего складывается зарплата учителей в Ярославле

Ярославцы заинтересовались зарплатами учителей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Чиновники озвучили размер зарплаты учителей в Ярославле. 2 июля горожане в соцсетях поинтересовались, из чего складывается заработок местных педагогов. На этот вопрос ответили в Министерстве образования Ярославской области.

«Зарплата педагога образуется путем сложения составляющих ее частей: базовый оклад, стимулирующие доплаты, компенсационные выплаты. Уровень дохода зависит от квалификации, категории и стажа. Повышение зарплаты осуществляется через стимулирующие выплаты в зависимости от индивидуальных результатов и качества труда работника», — объяснили в Министерстве образования Ярославской области.

Кроме того, образовательные организации разрабатывают акты, по которым определяются основания, перечень и порядок премиальных выплат.

Ранее министр образования области Ирина Лобода называла средние данные по зарплатам учителей. По ее словам, в начале 2025 года средняя зарплата педагогов в Ярославской области составляла 51 348 рублей (для сравнения: в 2022 году — 38 695 рублей).

По данным губернатора Ярославской области Михаила Евраева на 1 января 2025 года, средняя зарплата жителей Ярославской области составляет 64 566 рублей.

Отметим, что на данный момент в Ярославле проходит процесс создания образовательных комплексов, куда будут входить школы и детские сады. Одной из основных целей объединения называют рост заработной платы нянечек в детских садах. По данным Ирины Лободы, в пилотных проекта зарплаты младших воспитателей увеличились на 80%.

Напомним, 20 июня 2025 года мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановления о создании новых образовательных комплексов в городе. Мы публиковали полный список планируемых комплексов.