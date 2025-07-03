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Образование Власти рассказали, из чего складывается зарплата учителей в Ярославле

Власти рассказали, из чего складывается зарплата учителей в Ярославле

В министерстве образования дали пояснение

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4 комментария
Ярославцы заинтересовались зарплатами учителей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЯрославцы заинтересовались зарплатами учителей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ярославцы заинтересовались зарплатами учителей

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Чиновники озвучили размер зарплаты учителей в Ярославле. 2 июля горожане в соцсетях поинтересовались, из чего складывается заработок местных педагогов. На этот вопрос ответили в Министерстве образования Ярославской области.

«Зарплата педагога образуется путем сложения составляющих ее частей: базовый оклад, стимулирующие доплаты, компенсационные выплаты. Уровень дохода зависит от квалификации, категории и стажа. Повышение зарплаты осуществляется через стимулирующие выплаты в зависимости от индивидуальных результатов и качества труда работника», — объяснили в Министерстве образования Ярославской области.

Кроме того, образовательные организации разрабатывают акты, по которым определяются основания, перечень и порядок премиальных выплат.

Ранее министр образования области Ирина Лобода называла средние данные по зарплатам учителей. По ее словам, в начале 2025 года средняя зарплата педагогов в Ярославской области составляла 51 348 рублей (для сравнения: в 2022 году — 38 695 рублей).

По данным губернатора Ярославской области Михаила Евраева на 1 января 2025 года, средняя зарплата жителей Ярославской области составляет 64 566 рублей.

Отметим, что на данный момент в Ярославле проходит процесс создания образовательных комплексов, куда будут входить школы и детские сады. Одной из основных целей объединения называют рост заработной платы нянечек в детских садах. По данным Ирины Лободы, в пилотных проекта зарплаты младших воспитателей увеличились на 80%.

Напомним, 20 июня 2025 года мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановления о создании новых образовательных комплексов в городе. Мы публиковали полный список планируемых комплексов.

Сколько, по вашему мнению, должны зарабатывать ярославские учителя?

Менее 25 тысяч
Как озвучено, в районе 50 тысяч рублей
Среднюю зарплату по региону — около 65 тысяч
Около ста тысяч рублей
Своим ответом поделюсь в комментариях
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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Учителя Зарплата Школа
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Комментарии
4
Гость
26 минут
В нашей прекрасной стране для заработков созданы все условия. Не хватает зарплаты? Езжайте на полгодика на СВО штурмовиком или санитаркой. Одежда, питание, проживание за счет нанимателя.
Гость
3 минуты
их зарплата складывается из участия в организации выборов и патриотического воспитания
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