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Образование В Ярославле с ОГЭ по географии выгнали школьника. Что он сделал

В Ярославле с ОГЭ по географии выгнали школьника. Что он сделал

Публикуем комментарии регионального Министерства образования

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15 комментариев
В Ярославле удалили школьника с ОГЭ по географии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле удалили школьника с ОГЭ по географии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле удалили школьника с ОГЭ по географии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В четверг, 29 мая, в Ярославской области, как и по всей России, прошел основной государственный экзамен, в этот раз девятиклассники писали ОГЭ по четырем предметам — географии, истории, химии и физике.

«Всего участников — 6894 человека. В Ярославской области был организован 101 пункт проведения экзамена, из них на дому — 7 ППЭ, в медучреждениях — 2, в УФСИН — 5, — пояснили 76.RU в региональном Министерстве образования.

Самым популярным среди школьников стал экзамен по географии, на него зарегистрировались 5088 человек, на втором месте — физика (791 ученик), следом — химия (657 человек). Историю сдавали 334 девятиклассника.

В Ярославле один из школьников нарушил правила проведения экзамена, его удалили. Как сообщили 76.RU в Минобре, ученик пронес на ОГЭ по географии телефон.

Основной государственный экзамен сдают учащиеся 9-х классов. Мы рассказывали о правилах сдачи ОГЭ в этом материале.

Результаты ОГЭ по географии, истории, физике и химии будут известны в период с 12 по 19 июня.

Экзамены у девятиклассников начались 21 мая | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаЭкзамены у девятиклассников начались 21 мая | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Экзамены у девятиклассников начались 21 мая

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ранее стало известно, что в Ярославской области удалили школьника с ЕГЭ по математике.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ОГЭ Школа Девятиклассники Телефон Минобразования
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Комментарии
15
Гость
3 часа
Больше писать не о чем ОГЭ, ЕГЭ кто как написал, кого выгнали. Как в детском саду
Гость
2 часа
Ну и правильно... сегодня стала невольно наблюдателем как 9кл готовиться к экзамену по математике... жуть... обезьянник... как они сдавать собираются ... видимо ждут халявы
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