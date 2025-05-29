В Ярославле с ОГЭ по географии выгнали школьника. Что он сделал

В Ярославле удалили школьника с ОГЭ по географии Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В четверг, 29 мая, в Ярославской области, как и по всей России, прошел основной государственный экзамен, в этот раз девятиклассники писали ОГЭ по четырем предметам — географии, истории, химии и физике.

«Всего участников — 6894 человека. В Ярославской области был организован 101 пункт проведения экзамена, из них на дому — 7 ППЭ, в медучреждениях — 2, в УФСИН — 5, — пояснили 76.RU в региональном Министерстве образования.

Самым популярным среди школьников стал экзамен по географии, на него зарегистрировались 5088 человек, на втором месте — физика (791 ученик), следом — химия (657 человек). Историю сдавали 334 девятиклассника.

В Ярославле один из школьников нарушил правила проведения экзамена, его удалили. Как сообщили 76.RU в Минобре, ученик пронес на ОГЭ по географии телефон.

Основной государственный экзамен сдают учащиеся 9-х классов. Мы рассказывали о правилах сдачи ОГЭ в этом материале.

Результаты ОГЭ по географии, истории, физике и химии будут известны в период с 12 по 19 июня.

Экзамены у девятиклассников начались 21 мая Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа









