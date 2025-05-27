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Образование В Ярославской области с ЕГЭ по математике выгнали школьника. Что он сделал

В Ярославской области с ЕГЭ по математике выгнали школьника. Что он сделал

Всего экзамен писали более пяти тысяч учеников

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59 комментариев
В Ярославской области с ЕГЭ удалили школьника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области с ЕГЭ удалили школьника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области с ЕГЭ удалили школьника

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

27 мая в Ярославской области, как и по всей России, прошел ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Экзамен писали более 5 тысяч ярославских школьников.

«На участие в ЕГЭ по математике базового уровня зарегистрированы 2504 человека, по математике профильного уровня — 2840. К сожалению, один участник был удален с экзамена из-за шпаргалки», — прокомментировали итоги в пресс-службе ярославского Министерства образования.

Правила проведения экзамена нарушил школьник в Переславле-Залесском. Теперь он сможет пересдать ЕГЭ по математике только осенью.

Единый государственный экзамен сдают учащиеся 11-х классов, ОГЭ — 9-х. Обязательными являются экзамены по русскому языку и базовой математике. Остальные предметы школьники сдают по выбору для поступления в вуз. Полное расписание ЕГЭ мы публиковали в этом материале.

Когда пройдут экзамены в 2025 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталыКогда пройдут экзамены в 2025 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Когда пройдут экзамены в 2025 году

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские порталы

Результаты ЕГЭ по математике будут известны не позднее 11 июня.

Отметим, что с 2024 года у школьников есть возможность пересдать один экзамен по выбору. Если школьники окажутся недовольны результатом, переписать ЕГЭ по математике можно будет в резервные даты — 20 и 23 июня.

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Анастасия Вязигина
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Комментарии
59
Гость
28 мая, 09:19
Уметь списать и не быть пойманным - это нужно еще уметь. Не каждому дано.
Ivan Laptev1998
27 мая, 19:09
До чего же душнилы однако ну и списал и наплевать….
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