В Ярославской области с ЕГЭ по математике выгнали школьника. Что он сделал

В Ярославской области с ЕГЭ удалили школьника Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











27 мая в Ярославской области, как и по всей России, прошел ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Экзамен писали более 5 тысяч ярославских школьников.

«На участие в ЕГЭ по математике базового уровня зарегистрированы 2504 человека, по математике профильного уровня — 2840. К сожалению, один участник был удален с экзамена из-за шпаргалки», — прокомментировали итоги в пресс-службе ярославского Министерства образования.

Правила проведения экзамена нарушил школьник в Переславле-Залесском. Теперь он сможет пересдать ЕГЭ по математике только осенью.

Единый государственный экзамен сдают учащиеся 11-х классов, ОГЭ — 9-х. Обязательными являются экзамены по русскому языку и базовой математике. Остальные предметы школьники сдают по выбору для поступления в вуз. Полное расписание ЕГЭ мы публиковали в этом материале.

Когда пройдут экзамены в 2025 году Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Результаты ЕГЭ по математике будут известны не позднее 11 июня.