Правила сдачи ОГЭ решили поменять — для чего власти упрощают сдачу экзамена

Чтобы перейти в 10-й класс, девятиклассник должен набрать не меньше 40 баллов по русскому и математике Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В двенадцати регионах России школьникам, которые хотят учиться в техникумах и колледжах, будет проще получить аттестат об основном общем образовании. Вместо четырех предметов — русского языка, математики, двух других предметов и экзамена — нужно будет сдать только два предмета: русский язык и математику. Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении. Третье чтение пройдет 18 марта.

В таком эксперименте будут участвовать Нижегородская область, Краснодарский край, Липецкая и Саратовская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка, Кузбасс, Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Тюменская области и Республика Северная Осетия — Алания.

Теперь девятиклассники из этих регионов должны будут сдавать лишь два обязательных предмета, если решат поступить в колледж. А вот для перевода в 10-й класс школьникам все-таки нужно будет сдать два обязательных предмета: русский язык и математику, а также два предмета по выбору.

При этом, чтобы перейти в 10-й класс, девятиклассник должен набрать минимально допустимое количество баллов по русскому и математике. Однако если баллов будет меньше, то школьник получит преимущественное право при поступлении в колледж или техникум.

Поэтому будущему выпускнику следует заранее решить, что делать дальше: учиться в школе и потом поступать в вуз или после 9-го класса пойти учиться на рабочую специальность, объяснила «Российской газете» председатель профильного комитета по просвещению Ирина Белых.