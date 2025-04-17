«В городах значительно выше»: губернатор озвучил среднюю зарплату в Ярославской области

Губернатор назвал среднюю зарплату в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время отчета о работе за 2024 год на заседании областной думы 16 апреля назвал размер средней зарплаты в регионе на 1 января 2025 года. Она составила 64 566 рублей.

«Это средняя зарплата. По крупным городам она значительно выше. Наша задача, чтобы зарплат в 20-35 тысяч в регионе не было», — подчеркнул глава региона.

Евраев отметил, что за 2024 год средняя зарплата в области выросла на 19,1%, почти в два раза превысив инфляцию, которая составила 10,3%.

«Это очень хороший показатель. Он означает, что вырос уровень жизни» Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Для сравнения в среднем по стране рост зарплат в прошлом году составил 18,3%, инфляция — 9,5%.

В правительстве Ярославской области добавили, что в ноябре 2024 года было подписано соглашение, по которому с 1 января 2025 года минимальная зарплата для работников организаций внебюджетной сферы должна быть установлена на уровне 23 тысяч рублей, для бюджетников — 22 440 рубля.

Напомним, по данным «Ярославльстата», больше всего в Ярославской области получают работники сферы спорта, отдыха и развлечений — 112 тысяч рублей. На втором месте по уровню зарплат — производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — 102 тысячи рублей. На третьем месте — производство напитков, где средняя зарплата составляет 98 тысяч рублей.

Ранее мы также публиковали материал, в котором ярославцы назвали свои реальные зарплаты.