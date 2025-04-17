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Экономика «В городах значительно выше»: губернатор озвучил среднюю зарплату в Ярославской области

«В городах значительно выше»: губернатор озвучил среднюю зарплату в Ярославской области

А у вас какая?

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43 комментария
Губернатор назвал среднюю зарплату в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГубернатор назвал среднюю зарплату в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор назвал среднюю зарплату в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время отчета о работе за 2024 год на заседании областной думы 16 апреля назвал размер средней зарплаты в регионе на 1 января 2025 года. Она составила 64 566 рублей.

«Это средняя зарплата. По крупным городам она значительно выше. Наша задача, чтобы зарплат в 20-35 тысяч в регионе не было», — подчеркнул глава региона.

Евраев отметил, что за 2024 год средняя зарплата в области выросла на 19,1%, почти в два раза превысив инфляцию, которая составила 10,3%.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

«Это очень хороший показатель. Он означает, что вырос уровень жизни»

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Для сравнения в среднем по стране рост зарплат в прошлом году составил 18,3%, инфляция — 9,5%.

В правительстве Ярославской области добавили, что в ноябре 2024 года было подписано соглашение, по которому с 1 января 2025 года минимальная зарплата для работников организаций внебюджетной сферы должна быть установлена на уровне 23 тысяч рублей, для бюджетников — 22 440 рубля.

Напомним, по данным «Ярославльстата», больше всего в Ярославской области получают работники сферы спорта, отдыха и развлечений — 112 тысяч рублей. На втором месте по уровню зарплат — производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — 102 тысячи рублей. На третьем месте — производство напитков, где средняя зарплата составляет 98 тысяч рублей.

Ранее мы также публиковали материал, в котором ярославцы назвали свои реальные зарплаты.

А у вас какая зарплата?

меньше 23 тысяч
24-30 тысяч
31-35 тысяч
36-40 тысяч
41-45 тысяч
46-50 тысяч
51-60 тысяч
более 60 тысяч
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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Средняя зарплата Финансы Деньги Доход Михаил Евраев Зарплата
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Комментарии
43
Гость
9 часов
Опять двадцать пять!!! Евраев, вам должно быть стыднооооооо!!!!
Гость
10 часов
«Это средняя зарплата. По крупным городам она значительно выше. Наша задача, чтобы зарплат в 20-35 тысяч в регионе не было» - а они ведь есть. Может хватит брать прогнозы у Росстата, может стоит спросить у соцзащиты.
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