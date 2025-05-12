У вас богатый словарный запас или двух слов не свяжете? Красноречивый тест

Иногда так и хочется ввернуть в свою речь какое-нибудь умное слово — так, чтобы все окружающие подумали, какой перед ними полиглот. Черт побери, первое предложение, и мы уже перепутали значение термина «полиглот». А у вас часто случается так, что вы не всегда понимаете, о чем говорит собеседник, или вы из тех, кто и сам не прочь удивить общественность своим вокабуляром?
Давайте проверим, знаете ли вы значения слов, которые не так часто появляются в нашей речи, или вам каждый раз приходится лезть в словарь. Тест для красноречивых ниже.
Что измеряет курвиметр?
Длину извилистых линий
Глубину водоемов
Диаметр яиц
Нет такого прибора
Что означает прилагательное «матримониальный»?
Равноправный
Безупречный
Брачный
Стыдный
Что такое бриошь?
Большая брошь
Сладкая булка
Петля, через которую продевается ремень
Верхняя часть шляпы
Что такое каподастр?
Зажим для гитары
Метелка для смахивания пыли
Разновидность колонны
Элемент украшения в храме
Что такое фишю?
Рыбий глаз
Миндальные хлопья
Скорлупа кешью
Платок
Транспарентный — это какой?
Безразличный
Обоюдный
Честный
Беспристрастный
Что такое генезис?
Происхождение
Развитие
Условия жизни
Обстоятельства
А как прикажете понимать слово «вальяжный»?
Расслабленный
Грациозный
Привередливый
Представительный
Может быть, и слово «девиантный» вам знакомо?
Отклоняющийся от нормы
Выдающийся
Омерзительный
Сумасбродный
Какое слово больше всего соответствует по смыслу термину «диффамация»?
Инсинуация
Изменение
Подмена понятий
Влюбленность
Попробуйте также пройти наш тест по истории для самых внимательных.