Сложный тест по истории: эти 10 вопросов поставят в тупик даже учителей в школе

Сейчас можно и не хвататься за учебник, ведь там есть далеко не все ответы

В школе кажется, что история — бесконечная череда дат и похожих имен. Но на самом деле всё намного интереснее. Вы знаете, какие прозвища выбирали в детстве правители или что стало с княжнами, которым была закрыта дорога к российскому престолу? Какой бы ответ вы ни дали, время проверить, насколько он правильный в нашем небольшом, но хитром тесте по истории России.