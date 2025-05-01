Сложный тест по истории: эти 10 вопросов поставят в тупик даже учителей в школе

В школе кажется, что история — бесконечная череда дат и похожих имен. Но на самом деле всё намного интереснее. Вы знаете, какие прозвища выбирали в детстве правители или что стало с княжнами, которым была закрыта дорога к российскому престолу? Какой бы ответ вы ни дали, время проверить, насколько он правильный в нашем небольшом, но хитром тесте по истории России.
Какой из этих фактов неправда?
Известный французский поцелуй во времена Древней Руси называли татарским
Право голоса в России у женщин появилось только после революции 1917 года
Михаил Кутузов не появлялся на людях без своей повязки на глазу
Chanel № 5 был придуман в России
Городское сословие в России конца XVIII — начала XX века, в основном состоявшее из мелких торговцев и ремесленников. О ком речь?
Купечество
Мещанство
Дворянство
Крестьянство
Какой российский ученый первый получил Нобелевскую премию?
Илья Ильич Мечников
Андрей Дмитриевич Сахаров
Лев Давидович Ландау
Иван Петрович Павлов
В каком году столицу России перенесли в Санкт-Петербург?
1712 год
1812 год
1918 год
1125 год
Сколько императоров по имени Петр было на российском престоле?
Один
Два
Три
Четыре
Какое прозвище было у Иосифа Сталина в юношестве?
Ники
Коба
Перо
Сталь
Кому принадлежит цитата «Слово без дела ничего не значит, и дело без слова»?
Николаю Карамзину
Петру I
Ярославу Мудрому
Михаилу Ломоносову
Какая из русских княжон правила Францией?
Елизавета Ярославна
Анна Ярославна
Мария Лещинская
Мария Стюарт
Какого блюда не было на праздничном столе в Древней Руси?
Блины
Щи
Пряники
Пельмени
Сколько было лет дочери Петра I — Елизавете, когда она взошла на российский престол?
32 года
33 года
37 лет
25 лет
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